Накануне шестой свадьбы Беркова разделась догола для фотосессии с женихом (видео)

Шоу-бизнес

Популярная российская порноактриса и экс-участница проекта «Дом-2» Елена Беркова участвует в программе фестиваля «Кинотавр», который проходит в Сочи на берегу Черного моря. Звезда обожает внимание публики, поэтому на красной дорожке появилась в прозрачном платье, а на пляже и вовсе решила раздеться, пишет КП.

Сейчас Беркова встречается с бизнесменом Александром Путинцевым. Мужчина уже позвал порнозвезду замуж. Он не запрещает Берковой эпатировать публику, поэтому поддержал Лену, когда та разделась на глазах у журналистов.

«Таким образом Лена показывает свободу самовыражения и демонстрирует любовь к своему телу. В этом ей помогает Александр Путинцев. Они оба открытые и раскрепощенные люди. Это некий перформанс, чтобы люди поняли — летом нет никаких границ», — рассказал PR-директор Максим Клименко.

Елена может похвастаться подтянутой фигурой и упругим бюстом, поэтому не скрывает достоинств и с радостью демонстрирует их.

Как известно, Елена познакомилась с возлюбленным в ночном клубе. Об избраннике Берковой говорили, что он миллионер. Однако, по последним данным, Александр нигде официально не работает. Он утверждает, что у него собственный бизнес в Азии. К слову, именно в одной из стран этой части света 34-летняя Елена хочет устроить свадьбу с 42-летним Александром.

«Мы планируем сыграть свадьбу за границей. Выбираем между азиатскими жемчужинами — островом Бали и Таиландом. Не особо нравится, что, по местным законам, невестам запрещено надевать откровенную одежду. Постараюсь подобрать наряд, где будут видны грудь и ноги, но в меру. Кстати, покупаю несколько платьев: одно — для бракосочетания, другое — для ресторана, третье — для танцев, четвертое — для прогулки по морю и последнее — для брачной ночи. Их шьют на заказ, и обойдется все это удовольствие примерно в два миллиона рублей», — поделилась звезда информацией.

Беркова считает Александра очень надежным, ведь когда у нее были проблемы со здоровьем, он помогал ей и был рядом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», этой весной Елена Беркова попала в больницу из-за диет и переутомления. К счастью, она быстро восстановилась и уже через несколько дней блистала на празднования дня рождения.

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