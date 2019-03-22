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Похоже, выздоровела: порноактриса Беркова заявила, что выходит замуж в шестой раз
Вчера, 21 марта, в баре «Руки Вверх» российская порнозвезда Елена Беркова с размахом отметила свое 34-летие. Главным сюрпризом для гостей неожиданное заявление звезды фильмов для взрослых. Она вновь выходит замуж, пишет «Стархит».
«Избранника зовут Александр Путинцев. Ему 42 года. Он миллиардер, филантроп и путешественник. Шесть лет назад переехал жить за границу. Но недавно вернулся в столицу. Сделал предложение, я согласилась!», — рассказала она изданию.
По словам актрисы, новый избранник предлагает ей уехать из страны. Но окончательного решения она не приняла. Сейчас Александр и Елена часто проводят время в столичных заведениях. Путинцев постоянно водит возлюбленную в рестораны, сопровождает ее на светские мероприятия.
Для Александра этот уже второй брак. На его официальной страничке в сети есть свадебные фотографии с бывшей женой. Влюбленные уверены, их союз продлится до конца жизни.
Журналисты напоминают, что Елена выходит замуж в шестой раз. Несколько месяцев назад, она развелась с актером Андреем Стояновым. Мужчина посчитал, что Беркова не ценила его заботу, поэтому они приняли решение расторгнуть отношения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», два дня назад российская порнозвезда Елена Беркова была госпитализирована в одну из больниц Москвы. Женщина два дня провела в одной из клиник после того, как ее обнаружили дома в полуобморочном состоянии. Как признавался пиар-директор артистки Максим Клименко, Беркова основательно готовилась к своему дню рождения, сидела на диетах, это и сыграло с ней злую шутку.
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