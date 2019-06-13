Кейт Миддлтон завидует Меган Маркл: названа причина (фото)

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Ранее западная пресса сообщала, что Меган Маркл хочет покинуть Великобританию и переехать в США, так как не желает постоянно быть в тени Кейт Миддлтон. Теперь стало известно, что и у Кейт есть причина завидовать своей родственнице.

Как сообщает издание US Magazine, со стороны выглядит так, будто Миддлтон вполне свободно чувствует себя в качестве члена королевской семьи. Она умело, с легкостью и грацией сочетает материнство, супружество и общественные обязанности на глазах у всего мира. Однако, на самом деле это дается ей не так уж просто.

«Кейт все еще находит эти грандиозные публичные события подавляющими. Она всегда была застенчива по своей природе. По правде говоря, она завидует той легкости, с которой ее невестка Меган держится перед толпой», — сообщает источник. Для привычной к вниманию бывшей американской актрисы Маркл, звезды телесериала «Форс-мажоры», выступления на публике и общение с незнакомыми людьми не представляют никакой проблемы. Меган сознательно избрала себе карьеру публичной персоны. В то время, как Кейт попала под прицел фотокамер лишь благодаря ее знакомству с принцем.

Тем не менее внешне Миддлтон прекрасно справляется со своими психологическими трудностями, «наклеивая на лицо широкую улыбку». «Она знает, что на ней лежит ответственность и она должна находиться впереди и в центре, учитывая, что в будущем ее муж станет королем и все эти мероприятия будут проводиться в его честь. Это то, с чем она будет сталкиваться всю оставшуюся жизнь», — пишет издание.

Правящая королева Елизавета II, как сообщалось ранее, взяла герцогиню Кембриджскую под свое «крыло» и помогает жене своего внука подготовиться к роли королевы-консорт. Кейт понемногу берет на себя все новые обязанности. Так что, когда придет время, перемены в жизни не станут для нее шоком.

Эксперты по языку жестов отмечают, что за последние несколько лет Кэтрин стала вести себя гораздо свободнее, стала увереннее в себе. Она обрела больше индивидуальности, вышла из тени своего супруга и стала «королевской звездой» сама по себе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что гламурная Кейт Миддлтон прибыла на приготовленный наркоманами и алкоголиками ужин.

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