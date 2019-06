Принц Гарри сделал Меган Маркл «выговор» на балконе во время парада: в сеть попало видео

Мир

В сеть попало видео, сделанное во время выхода на балкон Букингемского дворца членов королевской семьи на параде в честь дня рождения Елизаветы II. Звездой этого события стал годовалый принц Луи — младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Внимание публики было приковано в основном к малышу. И не все заметили, что между принцем Гарри и Меган Маркл (которая прервала своей декретный отпуск из уважения к бабушке супруга) произошел, как пишет издание Express, «ледяной обмен» репликами. Гарри, по мнению наблюдателей, сделал жене выговор. На видео принц сначала разговаривает с кем-то, стоящим в глубине. Стоящая чуть впереди него Меган оборачивается и что-то спрашивает. Он отвечает, и она принимает прежнее положение. Затем герцогиня Сассекская поворачивается к мужу повторно. Тот что-то коротко и резко говорит. Помедлив в растерянности, Меган выпрямляется вперед.

Издание Daily Mail, заручившись мнение эксперта, умеющего читать по губам, утверждает, что в первый раз Гарри сказал: «Да, правильно» (Yes, that's right). А во второй раз принц говорит: «Повернись» (Turn around). И, поскольку Меган продолжает смотреть на него, добавляет: «Смотри» (Look), сопровождая это слово соответствующей мимикой, призывающей жену повернуться лицом к народу. Как раз почти сразу после этого звучит национальный гимн.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после знакомства с Меган Маркл принц Гарри встречался не только с ней, но и с молодой моделью.

Читайте также: Не кит, а кот: принц Чарльз и Камилла примерили маски пантер на бале-маскараде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter