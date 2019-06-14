Отец финалиста ЧМ-2019 героически погиб от рук боевиков «ДНР» на Донбассе (фото)

Спорт

Полузащитник сборной Украины U-20 Кирилл Дрышлюк в 14-летнем возрасте пережил личную трагедию.

Отец футболиста Павел Дрышлюк, майор авиации, героически погиб 6 июня 2014 года под Славянском в Донецкой области, совершая наблюдательный полет. В самолет на высоте четыре тысячи метров попала ракета, которую выпустили русские террористы из ПЗРК. В результате начался пожар. Павел Дрышлюк помог двум молодым лейтенантам выпрыгнуть с 800-метровой высоты, а сам направил воздушное судно за пределы города, избежав таким образом жертв среди мирного населения. В результате атаки террористов погибли пять членов экипажа. Павла Дрышлюка наградили посмертно орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Павел Дрышлюк героически погиб под Славянском

Вдова бортинженера самолета-разведчика, сбитого под Славянском: «Муж погиб в годовщину нашей свадьбы»

Отметим, что Кирилл — воспитанник киевского «Динамо». В 2016 году перешел в «Зирку» из Кропивницкого, с 2018-го выступает за «Александрию». Выступал за юношеские сборные, в составе Украины U-19 дошел до полуфинала чемпионата Европы-2018. На ЧМ-2019 провел четыре матча, голов не забивал.

Кирилл Дрышлюк сыграл на ЧМ-2019 четыре матча

Напомним, что финал ЧМ-2019 между Украиной и Южной Кореей пройдет в субботу, 15 июня.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию решающего матча за звание сильнейшей молодежной сборной мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матч ЧМ-2019 Украина — Южная Корея.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter