Украина – Южная Корея: где смотреть онлайн финал ЧМ-2019 в Польше

Спорт

В субботу, 15 июня, сборная Украины по футболу (U20) проведет финальный матч чемпионата мира, который проходит в Польше. Соперником подопечных Александра Петракова в борьбе за трофей будет сборная Южной Кореи. Поединок пройдет в городе Лодзь на одноименном стадионе, начало — в 19:00 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА УКРАИНА — ЮЖНАЯ КОРЕЯ

На пути к финалу «желто-синие» выиграли свою группу D, обыграв США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1), после чего в плей-офф последовательно одолели Панаму (4:1), Колумбию (1:0) и Италию (1:0), причем все победы добыли в основное время. Таким образом, беспроигрышная серия команды Александра Петракова на турнире достигла уже отметки в шесть поединков — 5 побед и 1 ничья. Лучшим бомбардиром нашей команды на турнире является нападающий Даниил Сикан, забивший четыре мяча, по три точных удара в активе защитника Дениса Попова и полузащитника Сергея Булецы.

Что касается южнокорейской команды, то групповой турнир азиаты начали с поражения от Португалии (0:1), но затем обыграли ЮАР (1:0) и Аргентину (2:1), и со второго места вышли в плей-офф. В 1/8 финала наши предстоящие соперники минимально одолели Японию (1:0), затем в четвертьфинале с Сенегалом оказались удачливее в серии пенальти (основное время завершилось вничью — 2:2, еще по одному мячу команды забили в экстра-таймах), а в полуфинале обыграли Эквадор (1:0). Лучшим бомбардиром южнокорейцев является нападающий Чо Юн-Вук, который забил три мяча.

Чемпионат мира U20. Польша. Финал

15 июня (суббота)

Украина — Южная Корея 19:00 «UA:Перший»

Отметим, что в матче за третье место, который пройдет в пятницу, 14 июня (начало — в 21:30), сыграют Италия и Эквадор.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина в меньшинстве обыграла Италию и вышла в финал чемпионата мира в Польше.

Фото fifa.com

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