Общество

Невыносимая жара и сломанный замок в туалете: в сети показали фото условий в «ИнтерСити»

«Укрзалізниця» попала в очередной скандал. В сети показали условия для пассажиров в поезде «ИнтерСити» № 720 сообщением Киев-Харьков. В Facebook опубликовал фото и рассказал о своем путешествии Михаил Мухимзон.

По его словам, в вагоне было очень душно, столбик термометра показывал +27 градусов при допустимой норме +22−24. Из 6 вагонов состава, в четырех не работали кондиционеры. Часть пассажиров ехала стоя, чтобы захватить воздух. После того, как начался дождь, окна пришлось закрыть, чтобы совсем не намокнуть.

Кроме духоты, Мухимзон сфотографировал туалет, в котором не закрывалась дверь. В дверное полотнище вместо замка был прибит крючок, который только фиксировал закрытую дверь, оставляя большой зазор.

По словам автора фото, два состава skoda ej675, которые раньше ходили по этому маршруту, стоят без ремонта.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о некомфортных условиях в поездах «Укрзалізниці». Зимой пассажирам «Укрзалізниці» неоднократно приходилось ездить в неотапливаемых вагонах со снегом в тамбурах. Летом в поездах нечем дышать. Подвижной состав настолько стар, что в пути вагоны не выдерживают нагрузок, а люди получают травмы. Часто в поездах громко звучит музыка, которая нарушает покой путешественников.

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