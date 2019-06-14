Стало известно, почему фамилия звезды «Сватов» исчезла из «черного списка» Минкульта

Украина

Имя российского актера Федора Добронравова — звезды сериала «Сваты» — исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины на основании решения Окружного административного суда города Киева. Об этом рассказала руководитель пресс-службы министерства культуры Украины Юлия Даценко.

По ее словам, министерство само не принимает подобных решений, а действует на основании тех или иных решений, определенных законом.

«По российскому актеру Федору Добронравову министерство культуры получило решение суда, которое вступило в силу, и с учетом этого решения, руководствуясь исключительно законом, отменило свой предыдущий приказ о включении его фамилии в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины», — цитирует Даценко «Укринформ».

Напомним, в ноябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину актеру сериала «Сваты» Федору Добронравову на три года. По информации спецслужбы, Добронравов неоднократно делал антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией. Актер также много раз посещал оккупированный полуостров, что является нарушением законодательства Украины.

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты», одним из главных героев которого является Добронравов.

В марте текущего года Окружной административный суд Киева отменил запрет въезда в Украину Добронравову, а также решение о включении его в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности и аннулирования прокатных удостоверений на фильмы с его участием.

Позже СБУ и Госкино Украины проиграли и апелляцию авторам «Сватов» и телеканалу «1+1».

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