Защитить малыша от пневмонии можно с помощью вакцины: какие еще прививки нужны детям

Здоровье

Как это ни печально, но вспышка кори заставила многих родителей более ответственно отнестись к прививкам. Мамы и папы вовремя приводят детей на вакцинацию, интересуются, какими еще прививками желательно защитить ребенка от инфекций.

— Многим малышам не помешала бы вакцинация от пневмококка, — рассказывает врач-педиатр высшей категории, ассистент кафедры педиатрии последипломного образования Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Антон Асонов. — Она обязательно проводится в более чем 130 странах. Было бы правильно ввести ее в наш национальный календарь профилактических прививок.

Очень важно привить от пневмококковой инфекции детей до пяти лет. Считается, что основная причина смерти от бактериальных инфекций связана именно с пневмококком. Этот возбудитель чаще всего вызывает развитие пневмонии, а еще может спровоцировать отит. В защите от пневмококка в первую очередь нуждаются дети, которые начинают ходить в детский сад. Некоторые малыши могут переносить пневмококковую инфекцию бессимптомно (пневмококк живет в носоглотке), но заражать других детей, которые и заболевают тяжелым воспалением легких.

— В каком возрасте нужно сделать такую прививку?

— Вакцинацию можно проводить как на первом году жизни, так и на втором или в более старшем возрасте. Схемы введения вакцины зависят от возраста ребенка и от того, какой препарат вводится (в Украине сегодня зарегистрировано две вакцины от пневмококка).

— Какую еще вакцинацию желательно пройти детям?

— Грудничка до шести месяцев рекомендую привить от ротавирусной инфекции, которая очень опасна именно для маленьких детей. На фоне высокой температуры возникает диарея, иногда многократная рвота, из-за чего малыш быстро теряет жидкость. Когда ее потеря достигает критического уровня, обезвоживание может закончиться летальным исходом.

Меня родители часто спрашивают: если ребенок не болел ветрянкой, нужно ли делать ему прививку от ветряной оспы? Эту инфекцию многие люди считают безобидной, но иногда вирус поражает головной мозг, вызывая энцефалит или менингит. Такую прививку желательно сделать и взрослым, которые не болели ветряной оспой: они обычно крайне тяжело переносят эту инфекцию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховный суд подтвердил запрет на посещение детсада невакцинированному ребенку.

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