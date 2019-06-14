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Украинцев ждут жаркие выходные: синоптик дала прогноз погоды на 15 и 16 июня
Суббота, 15 июня, и воскресенье, 16 июня, в Украине будут, как и прежние дни, жаркими — дневная температура составит + 30 + 35 градусов.
«Выходные снова зовут. Но многие из нас из-за жары не смогут весело ответить на этот призыв, потому, что иногда даже лень лишний раз голову повернуть. Поэтому прячемся в субботне-воскресные тени, машем на себя веерами, прыгаем в прохладные реки, хвастаемся панамками!» — шутит синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, несколько прохладнее будет в Карпатах, где прогнозируется + 25 + 29 днем, а вечером — «просто райские» + 15 + 19 градусов.
«Локальные дожди с грозами в субботу пройдут на севере и Винницкой области, а в воскресенье — в западных регионах. На остальной территории — сухо, солнечно», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в социальных сетях.
Что же касается погоды в столице, то, по ее прогнозам, в Киеве в выходные дни будет жарко (+ 30 + 33 градуса), а дождь с грозой возможен в субботу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко прогнозирует, что с 18 июня в Киеве ожидается понижение дневной температуры до + 27 + 29 градусов. В течение 18−20 июня в Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
Эксклюзивный материал «Жара наступает: что пить, есть и как одеваться при температуре за 30» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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