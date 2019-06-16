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Алина Гросу показала своего возлюбленого (фото)
Украинская певица Алина Гросу, которая недавно тайно вышла замуж, решила показать фото своего мужа. Она опубликовала несколько фотоснимков в Instagram.
«Ну наконец-то!!!))) Можно теперь выставить», — написала она.
Как писали «ФАКТЫ», Гросу перед замужеством ярко отгуляла девичник. Вместе с близкими подругами, с которыми знакома с детства, она отправилась в Прагу. Компания весело провела время. Утром они расслабились и навели красоту в спа-салоне, а затем в ярких нарядах устроили фотосессию, пили шампанское и дурачились. Компания завершила вечер в караоке.
Свадьба певицы состоялась в Италии. Церемония бракосочетания прошла в Венеции, а само торжество — в одном из замков в Вероне.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!