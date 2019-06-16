Алина Гросу показала своего возлюбленого (фото)

Шоу-бизнес

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно тайно вышла замуж, решила показать фото своего мужа. Она опубликовала несколько фотоснимков в Instagram.

«Ну наконец-то!!!))) Можно теперь выставить», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», Гросу перед замужеством ярко отгуляла девичник. Вместе с близкими подругами, с которыми знакома с детства, она отправилась в Прагу. Компания весело провела время. Утром они расслабились и навели красоту в спа-салоне, а затем в ярких нарядах устроили фотосессию, пили шампанское и дурачились. Компания завершила вечер в караоке.

Свадьба певицы состоялась в Италии. Церемония бракосочетания прошла в Венеции, а само торжество — в одном из замков в Вероне.

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