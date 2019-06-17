Регина Тодоренко насмешила сеть постельным фото с Владом Топаловым

Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала отличное чувство юмора, когда решила поделиться с поклонниками семейными фото с Владом Топаловым. Вместо того, чтобы изображать серьезность, Регина предстала в огромных очках, кукольных бантиках, с веснушками и торчащими «заячьими» зубками.

«В постели с красавчиком», — подписала снимок Регина. Поклонники шутку оценили, фото собрало более ста тысяч «лайков».

Напомним, ранее Тодоренко и Топалов насмешили сеть, когда взялись обзывать друг друга в Instagram курицей и медведем. А вскоре пара готовится сыграть пышную свадьбу. Молодые хотят, чтобы церемония получилась не чопорной, а веселой, и гости много танцевали и ходили босиком.

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