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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко насмешила сеть постельным фото с Владом Топаловым

23:09 17 июня 2019 110
тодоренко
Инф. «ФАКТОВ»

Телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала отличное чувство юмора, когда решила поделиться с поклонниками семейными фото с Владом Топаловым. Вместо того, чтобы изображать серьезность, Регина предстала в огромных очках, кукольных бантиках, с веснушками и торчащими «заячьими» зубками.

тодоренко топалов

«В постели с красавчиком», — подписала снимок Регина. Поклонники шутку оценили, фото собрало более ста тысяч «лайков».

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Напомним, ранее Тодоренко и Топалов насмешили сеть, когда взялись обзывать друг друга в Instagram курицей и медведем. А вскоре пара готовится сыграть пышную свадьбу. Молодые хотят, чтобы церемония получилась не чопорной, а веселой, и гости много танцевали и ходили босиком.

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