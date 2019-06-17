В сети появилось видео истерики Лазарева из-за выступления Лободы

Шоу-бизнес

В сети появилась видеозапись инцидента, предшествовавшего «звездному» скандалу между Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым. Артисты поссорились перед церемонией вручения музыкальной премии МУЗ. ТВ.

На записи с репетиции, которую обнародовали на Instagram-странице super.ru, видно, как Лазарев эмоционально дискутирует с главой премии «МУЗ-ТВ» Арманом Давлетяровым, а тот пытается успокоить артиста. За перепалкой молча наблюдает продюсер Лободы Нателла Крапивина. Позднее на горячую дискуссию обратила внимание и сама Светлана. Со сцены она спросила Лазарева: «Сереж, можно я буду репетировать?». Именно в тот момент, как сообщает super.ru, Лазарев и выругался в адрес Лободы.

Напомним, поводом для конфликта стали неравные условия для певцов: Лазареву на МУЗ. ТВ не разрешили показать свой номер с «Евровидения», тогда как Лободе предоставили время для небольшого мини-концерта из шести песен.

Очевидцы говорили, что возмущенный Лазарев не просто критически высказался в адрес Лободы, но еще и добавил в свой гневный спич нецензурную лексику. Этотт эпизод ни Лобода, ни Лазарев не комментировали. Светлана предложила коллеге-артисту первым изложить свою версию случившегося. Лазарев намекнул, что не хочет комментировать новости из третьих рук — «от сына брата свахи жены».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter