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В сети появилось видео истерики Лазарева из-за выступления Лободы
В сети появилась видеозапись инцидента, предшествовавшего «звездному» скандалу между Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым. Артисты поссорились перед церемонией вручения музыкальной премии МУЗ. ТВ.
На записи с репетиции, которую обнародовали на Instagram-странице super.ru, видно, как Лазарев эмоционально дискутирует с главой премии «МУЗ-ТВ» Арманом Давлетяровым, а тот пытается успокоить артиста. За перепалкой молча наблюдает продюсер Лободы Нателла Крапивина. Позднее на горячую дискуссию обратила внимание и сама Светлана. Со сцены она спросила Лазарева: «Сереж, можно я буду репетировать?». Именно в тот момент, как сообщает super.ru, Лазарев и выругался в адрес Лободы.
Чтобы восстановить картину звездного скандала между Сергеем Лазаревым @lazarevsergey и Светланой Лободой @lobodaofficial, Super публикует видео фрагмент инцидента, по которому можно понять, что произошедшее — не утка, как уверял сам Лазарев. ⠀ Все началось на репетиции Светланы, когда Сергей начал высказывать главе премии «Муз-ТВ» Арману Давлетярову свои мысли о решении отдать Лободе финальный сет из шести песен в конце премии, в то время, как его номер с «Евровидения» не смогли показать на премии по техническим причинам. В ролике видно, как озадаченно Давлетяров слушает эмоционирующего Сергея, при этом пытаясь дипломатично улыбаться. Продюсер Лободы Нателла Крапивина во время спича Лазарева не произносит ни слова. ⠀ Происходящее со сцены, по словам очевидцев, вскоре заметила и сама Лобода. Светлана обратилась со сцены к Лазареву с единственной фразой: «Сереж, можно я буду репетировать?». По рассказам свидетелей, именно тогда в адрес певицы прозвучали не самые приятные слова из уст Лазарева. Реагировать на них и вступать в конфликт Лобода не стала. История закончилась извинениями от «Муз-ТВ» в адрес Светланы. Сергей Лазарев перед Лободой извиняться и комментировать инцидент не стал. ⠀ А вы на чьей стороне в этом конфликте?
Напомним, поводом для конфликта стали неравные условия для певцов: Лазареву на МУЗ. ТВ не разрешили показать свой номер с «Евровидения», тогда как Лободе предоставили время для небольшого мини-концерта из шести песен.
Очевидцы говорили, что возмущенный Лазарев не просто критически высказался в адрес Лободы, но еще и добавил в свой гневный спич нецензурную лексику. Этотт эпизод ни Лобода, ни Лазарев не комментировали. Светлана предложила коллеге-артисту первым изложить свою версию случившегося. Лазарев намекнул, что не хочет комментировать новости из третьих рук — «от сына брата свахи жены».
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