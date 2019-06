В сети появилось видео истерики Лазарева из-за выступления Лободы

Чтобы восстановить картину звездного скандала между Сергеем Лазаревым @lazarevsergey и Светланой Лободой @lobodaofficial, Super публикует видео фрагмент инцидента, по которому можно понять, что произошедшее — не утка, как уверял сам Лазарев. ⠀ Все началось на репетиции Светланы, когда Сергей начал высказывать главе премии «Муз-ТВ» Арману Давлетярову свои мысли о решении отдать Лободе финальный сет из шести песен в конце премии, в то время, как его номер с «Евровидения» не смогли показать на премии по техническим причинам. В ролике видно, как озадаченно Давлетяров слушает эмоционирующего Сергея, при этом пытаясь дипломатично улыбаться. Продюсер Лободы Нателла Крапивина во время спича Лазарева не произносит ни слова. ⠀ Происходящее со сцены, по словам очевидцев, вскоре заметила и сама Лобода. Светлана обратилась со сцены к Лазареву с единственной фразой: «Сереж, можно я буду репетировать?». По рассказам свидетелей, именно тогда в адрес певицы прозвучали не самые приятные слова из уст Лазарева. Реагировать на них и вступать в конфликт Лобода не стала. История закончилась извинениями от «Муз-ТВ» в адрес Светланы. Сергей Лазарев перед Лободой извиняться и комментировать инцидент не стал. ⠀ А вы на чьей стороне в этом конфликте?

