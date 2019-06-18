- 10:21 Участвовали даже дети: под Ровно пассажиры устроили жесткую драку за места в автобусе
- 10:19 В 95 лет скончалась создательница знаменитого бренда джинсов Глория Вандербильт
- 10:17 На Донбассе боевики отправляют на передовую зеков и судимых
- 09:59 Светлана Лобода сверкнула пышной грудью на отдыхе
- 09:55 Смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп: от двух машин почти ничего не осталось
- 09:53 В Египте ввели режим особого положения: что об этом известно
- 09:52 Экс-футболист «Шахтера» Мхитарян обвенчался в Италии
- 09:48 Тарута дважды назвал украинских военных боевиками: в сети показали скандальное видео
- 09:46 Мощная турбулентность: стюардессу подкинуло к потолку самолета, а на пассажиров вылился кипяток
- 09:31 Во Франции напомнили Путину, кто на самом деле развязал войну на Донбассе
- 09:19 Исчезновение Даши Лукьяненко под Одессой: появилась информация о возможном похищении
- 09:18 Бык попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трехметровым рогам (фото. видео)
На Донбассе боевики отправляют на передовую зеков и судимых
На оккупированных территориях Донецкой области кураторы боевиков из России распорядились мобилизовать в 1 АК «ДНР» ранее судимых и лиц, отбывающих наказания за совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Ранее сообщалось, что из Донецка боевики обстреливали ВСУ из артиллерии.
Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. По его словам, таким образом российско-оккупационное руководство пытается решить перманентную проблему доукомплектования подразделений донецких боевиков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики «ДНР» придумали, как заработать на очередях на пунктах пропуска: «такса» за место в льготной очереди составляет порядка 1300 гривен. Люди с возмущением пишут в соцсетях, что на блокпосту боевиков пропускают автомобили очень медленно — в очереди на 16 июня 2019 года почти по всем направлениям со стороны боевиков скопилось до 200 автомобилей. И без взяток в льготную очередь невозможно попасть даже с ребенком и пожилым больным человеком.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...