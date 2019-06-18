На Донбассе боевики отправляют на передовую зеков и судимых

Украина

На оккупированных территориях Донецкой области кураторы боевиков из России распорядились мобилизовать в 1 АК «ДНР» ранее судимых и лиц, отбывающих наказания за совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Ранее сообщалось, что из Донецка боевики обстреливали ВСУ из артиллерии.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. По его словам, таким образом российско-оккупационное руководство пытается решить перманентную проблему доукомплектования подразделений донецких боевиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики «ДНР» придумали, как заработать на очередях на пунктах пропуска: «такса» за место в льготной очереди составляет порядка 1300 гривен. Люди с возмущением пишут в соцсетях, что на блокпосту боевиков пропускают автомобили очень медленно — в очереди на 16 июня 2019 года почти по всем направлениям со стороны боевиков скопилось до 200 автомобилей. И без взяток в льготную очередь невозможно попасть даже с ребенком и пожилым больным человеком.

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