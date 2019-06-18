- 11:51 У бывшего участника группы Metallica и основателя Megadeth выявили рак горла
- 11:32 Я тебе не бренд: украинки ответили на скандальное заявление Зеленского
- 11:21 В июне снизится цена на газ для населения: сколько теперь за него платить
- 11:20 "Вот так Тропу мы Царскую прохлопали": в сеть выложили печальные фото из Крыма
- 11:16 Известная модель и звезда сериала «Милые обманщицы» подтвердили свой роман страстным поцелуем в Instagram
- 10:52 Названо имя временного руководителя посольства США в Украине
- 10:50 Обе в нарядах от Burberry: Ирина Шейк с двухлетней дочкой провели день вдвоем на прогулке
- 10:44 На Донбассе уничтожена огневая точка боевиков: в сети показали видео меткого удара
- 10:38 На параде по случаю исторического чемпионства «Торонто» в НБА устроили стрельбу: есть раненые
- 10:33 Популярный украинский курорт сняли с высоты птичьего полета: опубликовано впечатляющее видео
- 10:31 Оторвались по полной: "Время и Стекло" устроили горячее VISLOVO
- 10:21 Участвовали даже дети: под Ровно пассажиры устроили жесткую драку за места в автобусе
Обе в нарядах от Burberry: Ирина Шейк с двухлетней дочкой провели день вдвоем на прогулке (фото)
После разрыва с Брэдли Купером российскую модель Ирину Шейк сняли на прогулке в Нью-Йорке с их двухлетней дочерью Леей. Они вместе поиграли на детской площадке. Сначала повозились в песочнице, а затем 33-летняя Ирина также покатала Лею на качелях. Мать и дочь были одеты в похожие легкие платья от Burberry. Наряд модели, как пишет Daily Mail, стоит 690 долларов, а летнее платье девочки — 180.
Брэдли и Ирина продолжают общаться ради ребенка. Лея по очереди проводит время со своими родителями. Так, День отца, пока Ирина работала в Милане, за Леей присматривал папа, который увез ее частным самолетом в Лос-Анджелес.
Хотя в американской прессе появились сообщения о некоторых разногласиях между актером и моделью. Издание Woman’s Day пишет, что Шейк хочет, чтобы дочь как можно больше времени была с ней, так как это обеспечит ей «стабильность». А Купер, которому приписывают увлечение певицей Леди Гагой, настаивает на том, чтобы «делить» дочку поровну, считая это справедливым.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Названа причина разрыва Брэдли Купера и Ирины Шейк: в слухах есть доля правды.
Читайте также: Леди Гага неприлично выругалась прямо на сцене в ответ на вопрос об отношениях с Брэдли Купером.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»