Стиль жизни

Обе в нарядах от Burberry: Ирина Шейк с двухлетней дочкой провели день вдвоем на прогулке (фото)

После разрыва с Брэдли Купером российскую модель Ирину Шейк сняли на прогулке в Нью-Йорке с их двухлетней дочерью Леей. Они вместе поиграли на детской площадке. Сначала повозились в песочнице, а затем 33-летняя Ирина также покатала Лею на качелях. Мать и дочь были одеты в похожие легкие платья от Burberry. Наряд модели, как пишет Daily Mail, стоит 690 долларов, а летнее платье девочки — 180.

Брэдли и Ирина продолжают общаться ради ребенка. Лея по очереди проводит время со своими родителями. Так, День отца, пока Ирина работала в Милане, за Леей присматривал папа, который увез ее частным самолетом в Лос-Анджелес.

Хотя в американской прессе появились сообщения о некоторых разногласиях между актером и моделью. Издание Woman’s Day пишет, что Шейк хочет, чтобы дочь как можно больше времени была с ней, так как это обеспечит ей «стабильность». А Купер, которому приписывают увлечение певицей Леди Гагой, настаивает на том, чтобы «делить» дочку поровну, считая это справедливым.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Названа причина разрыва Брэдли Купера и Ирины Шейк: в слухах есть доля правды.

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