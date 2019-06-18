Общество

Злостный нарушитель: выяснилась информация о водителе, заехавшем на авто на стеклянный мост в Киеве

Водитель «Мерседеса», заехавший на стеклянный мост в Киеве, что вызвало шквал эмоций в социальных сетях, оказался злостным нарушителем правил дорожного движения.

Как сообщают патрульной полиции Киева, во время проверки инспекторы установили, что предполагаемый водитель ранее лишался судом права управления транспортными средствами за езду в состоянии опьянения. Также на него есть несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным на это права.

«Сейчас патрульная полиция усматривает в действиях водителя сразу несколько административных правонарушений: управление автомобилем, будучи лишенным такого права судом, движение транспортного средства по пешеходной дорожке и создание аварийной ситуации», — сообщают столичные полицейские, который в данный момент продолжают опрашивать свидетелей для квалификации правонарушения.

Также в полиции сообщают, что водитель избегает общения с правоохранителями и что ему заказным письмом отправлен вызов явиться в управление и принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении.

«В случае, если мужчина не появится, дело будет рассмотрено в его отсутствие, ведь он предупрежден о его рассмотрении в установленном законом способом», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Киеве вычислили место проживания водителя, который с подругой заехал на стеклянный пешеходный мост. Злополучный «Мерседес» сейчас стоит припаркованный на подземной автостоянке по улице Предславинской на Печерске.

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