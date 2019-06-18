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В Польше наградили украинца, спасшего людей в масштабном смертельном ДТП
В Польше наградили украинского водителя Андрея Сыроватского, который бросился на помощь людям, пострадавшим в масштабном ДТП возле города Щецин.
Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Fakt24, в ДТП с участием семи автомобилей погибли шесть человек, еще 22 человека были ранены. Виновником аварии стал водитель грузовика, который не успел затормозить и врезался в несколько машин, некоторые из которых загорелись.
Проезжавший мимо Андрей Сыроватский остановил машину и бросился помогать пострадавшим и тушить огонь. Украинец вспоминает, что один из автомобилей сильно горел и он помог выбраться из огня мужчине с ребенком. По данным польских массмедиа, украинце вытащил из авто, как минимум, четверых, в том числе двух детей.
Маршал Западнопоморского воеводства Польши Ольгерд Геблевич вручил семье Сыроватский сертификат на недельный отдых на польском курорте в Колобжеге и заявил, что напишет письмо президенту Анджей Дуди с ходатайством о предоставлении Андрею Сыровацкому польского гражданства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в польском уезде Мендзыжеч (Любушское воеводство) на дороге местного значения попал в ДТП легковой автомобиль с украинцами. В результате аварии три человека погибли, один был госпитализирован в очень тяжелом состоянии. Позже стало известно, что 19-летний юноша скончался в больнице.
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