Оккупанты вернули в Украину капитана арестованного рыболовецкого судна

Украина

На территорию Украины вернулся Виктор Новицкий — капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, экипаж которого в прошлом году в мае Россия арестовала возле оккупированного Крыма. Об этом сообщили в пресс-офисе украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

По словам офиса Денисовой, ее представитель по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаил Халиков забрал Новицкого на КПВВ «Каланчак», что на административной границе с полуостровом.

«Сегодня „суд“ постановил снять все ограничения в его передвижении», — добавили у Денисовой.

Также в офисе омбудсмена напомнили, что в мае прошлого года Новицкого и четырех членов экипажа задержали неподалеку мыса Тарханкут в Черном море.

«Полгода капитана удерживали под арестом, затем изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Позже членов экипажа отпустили, а Виктор Новицкий оставался на полуострове на подписке о невыезде», — добавили у омбудсмена.

Напомним, рыболовецкое судно ЯМК-0041 задержали 4 мая 2018 года у берегов оккупированного Крыма. Российская сторона обвинила его моряков в нарушении запрета на вылов камбалы на шельфе. Инцидент произошел после задержания в конце марта в Азовском море сейнера «Норд». На его капитана Владимира Горбенко завели дело за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.

14 июня 2019 года состоялось заседание «суда» по делу Новицкого, было принято решение снять все ограничения на его передвижения. Оккупационный «суд» признал Новицкого виновным в незаконной добыче биоресурсов. Ему назначили штраф в 550 тысяч рублей (226 тысяч гривен). Но освободили от наказания с учетом того, что Новицкий находился в СИЗО с 11 мая по 1 ноября 2018 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова и ее коллега в РФ Татьяна Москалькова договорились о создании рабочей группы по освобождению граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях РФ и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими.

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