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Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил старушку: пенсионерка в больнице в тяжелом состоянии (фото)

Полицейский кортеж, который сопровождал автомобиль направлявшихся в Виндзор на церемонию Ордена Подвязки Кейт Миддлтон и принца Уильяма, сбил на улице Лондона пожилую женщину.

83-летняя Ирен Мэйор попала под колеса ехавшего впереди полицейского мотоцикла. Как сообщает Daily Mail, старушку доставили в больницу в тяжелом состоянии со множественными травмами.

«Леди была на земле, вокруг нее хлопотали медики, а полицейский мотоцикл лежал на боку неподалеку на дороге», — рассказали свидетели. Ведется расследование инцидента.

Герцог и герцогиня Кембриджские не заметили, что произошло. Им доложили о случившемся позже, когда они уже были в Виндзоре. Супруги выразили «глубокую печаль и обеспокоенность» состоянием здоровья пострадавшей и связались с ее семьей. Ирен послали в больницу цветы. Кейт и Уильям хотят навестить ее, когда позволят врачи.

С начала 2019 года это уже четвертое ДТП с участием членов королевской семьи. В январе муж королевы принц Филипп попал в автомобильную аварию близ Сандрингема. Машина герцога Эдинбургского, который сам был за рулем, столкнулась с другим автомобилем. После этого случая принц, которому 10 июня исполнилось 98 лет, добровольно отказался от водительских прав.

В марте жительница Бирмингема пожаловалась на шофера, который вез невестку Елизаветы — жену ее младшего сына Софи, графиню Уэссекскую. Он врезался в Peugeot, и женщина потребовала оплатить ей ремонт.



А на прошлой неделе кузен королевы, 83-летний герцог Кентский, подрезал другую машину, что привело к аварии.

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