Украина

Дефолта не будет: Зеленский рассказал, когда начнется подготовка программы с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что дефолта в Украине не произойдет, и подготовка новой программы сотрудничества с МВФ начнется в июле текущего года. Об этом он заявил во время встречи с представителями немецкого бизнеса в Берлине, сообщили в Администрации главы государства.

«Мы начинаем договоренности с МВФ, готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет», — подчеркнул Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что как президент не намерен оказывать влияние на суд или банковскую систему.

Напомним, что заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук заявил о том, что в администрации начали думать над новой программой с Международным валютным фондом на 3−4 года. По его мнению, программу можно будет запустить в конце 2019 года, если для этого появятся необходимые условия. В то же время миссия Международного валютного фонда во время визита в Украину заявила о том, что будет готова обсуждать вопрос о формате сотрудничества с нашей страной после проведения в стране парламентских выборов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский в Берлине провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и представителями немецкого бизнеса. В ходе переговоров обсуждались ряд вопросов двусторонних отношений, а также экспортные возможности Украины и изменения в законодательство, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.

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