Украина

Повышение пенсий в июле: в ПФУ сообщили, кому пересчитают выплаты

Основанием для изменения размера выплаты пенсий является изменение прожиточного минимума, а в связи с тем, что в июле этого текущего года он составит 2007 гривен (для лиц, утративших трудоспособность — 1564 гривен), будет проведен перерасчет пенсии. Об этом напомнила начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова

Изменения прожиточного минимума, по ее словам, повлияют на минимальные пенсии по возрасту для неработающих граждан, минимальные пенсионные выплаты инвалидам войны и участникам боевых действий, минимальные пенсионные выплата инвалидам ЧАЭС, минимальные пенсии шахтерам, минимальные пенсии военных пенсионеров, пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Также это отразиться на повышении ветеранам войны и членам их семей, повышении жертвам нацистских преследований, надбавке донорам. Государственная социальная помощь на уход инвалидам войны будет увеличена.

Пересчет будет проводиться автоматически и в органы Пенсионного фонда Украины обращаться не нужно.

Перерасчет пенсии коснется тех пенсионеров, которые имеют полный стаж. Для женщин — это 30 лет, а для мужчин — 35 лет. Полный стаж имеют также те пенсионеры, которым пенсия до назначена 1 октября 2011 года. Для женщин эти нормы соответствуют 20 годам, а мужчины — 25 годам.

Напомним, что в июле минимальный размер пенсии увеличится до 1564 гривен. Средний размер пенсии составит после перерасчета 3574,79 гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», получающие «минималку» граждане могут рассчитывать дополнительно на 67 гривен, тогда, как пенсионерам с максимальной пенсии повысят выплаты на 670 гривен. В результате перерасчета минимальные выплаты части пенсионеров вырастут до 1564 гривен. Размеры же максимальной пенсии увеличатся и оставят более 15 тысяч гривен. Так, если до июля выплаты у этих пенсионеров составляли 14,9 тысяч гривен, то после пересчета станет более 15,6 тыс. грн.

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