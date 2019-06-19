Украина

Ему было всего 24 года: названо имя морпеха, погибшего на Донбассе

Стало известно имя украинского бойца, погибшего под Новотроицким на Луганщине утром 19 июня. Как сообщили в Twitter Адмиистрации президента Украины, это морской пехотинец, 24-летний Александр Ляшок.

У президента выразили соболезнования семье героя.

С начала суток, 19 июня, на Донбассе российско-террористические войска трижды обстреляли позиции украинских военных, в т. ч. били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате агрессии один украинский военный погиб, еще один получил ранение. Накануне, 18 июня, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза — с применением запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм. Трое украинских военных получили ранения, еще двое — боевые травмы. Под обстрелами оказались укрепления ВСУ в районе Авдеевки, Красногоровки, Верхнеторецкого, Песок, Водяного, Луганского, Новолуганского, Майского и Троицкого,

Напомним, 13 июня в боях с оккупантами под Донецком погиб 24-летний старший солдат Виталий Малозовенко. Он был уроженцем Кировоградской области.



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