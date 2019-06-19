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Ему было всего 24 года: названо имя морпеха, погибшего на Донбассе
Стало известно имя украинского бойца, погибшего под Новотроицким на Луганщине утром 19 июня. Как сообщили в Twitter Адмиистрации президента Украины, это морской пехотинец, 24-летний Александр Ляшок.
У президента выразили соболезнования семье героя.
С начала суток, 19 июня, на Донбассе российско-террористические войска трижды обстреляли позиции украинских военных,
Напомним, 13 июня в боях с оккупантами под Донецком погиб 24-летний старший солдат Виталий Малозовенко. Он был уроженцем Кировоградской области.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..