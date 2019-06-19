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Один из главных врагов Кремля в Украине: кто такой Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук, о смерти которого стало известно 19 июня, запомнится украинцам как яркий военный и политический журналист, полковник запаса и координатор группы «Информационное сопротивление». Он также создал и координировал работу общественной организации «Центр военно-политических исследований», совмещая это с депутатской деятельностью.
Народным депутатом был избран от партии «Народный фронт» (куда был включен под № 41).
46-летний Тымчук родился в российской Чите, в 1995 году окончил Львовское высшее военно-политическое училище.
Являлся автором нашумевшей книги «Вторжение в Украину: хроника российской агрессии», которая в России попала в разряд запрещенных, а ее автор стал настоящим врагом прокремлевских СМИ.
Под его руководством «Информационное сопротивление» освещало российскую аннексию Крыма, агрессию Москвы на Донбассе и в Сирии, причастность России к крушению малайзийского Боинга, российскую. «паспортизацию» жителей Донбасса и другие острые темы украинско-российской войны.
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