Гибель Тымчука: появилось новое видео с места трагедии

Происшествия

В сети появилось новое видео с места гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, которого обнаружили дома с огнестрельным ранением головы. На ролике «Громадського» видно, как силовики выносят на носилках завернутое тело нардепа из дома по ул. Перова, 10а, грузят его в автомобиль и увозят.

Тіло загиблого народного депутата, керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука винесли з будинку та увезли



Відео: Анастасія Багаліка pic.twitter.com/LXsKAN0s46 — Громадське радіо (@HromadskeRadio) June 19, 2019

Возле дома много представителей СМИ и любопытных.

Напомним, о смерти военного и политического журналиста, полковника запаса, координатора группы «Информационное сопротивление» и общественной организации «Центр военно-политических исследований» Дмитрия Тымчука стало известно днем 19 июня.

Первоначально сообщалось, что он погиб в результате неосторожного обращения с наградным оружием.

Среди версий гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, кроме версии о несчастном случае, рассматривается версия умышленного убийства. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

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