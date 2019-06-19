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Гибель Тымчука: появилось новое видео с места трагедии
В сети появилось новое видео с места гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, которого обнаружили дома с огнестрельным ранением головы. На ролике «Громадського» видно, как силовики выносят на носилках завернутое тело нардепа из дома по ул. Перова, 10а, грузят его в автомобиль и увозят.
Тіло загиблого народного депутата, керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука винесли з будинку та увезли— Громадське радіо (@HromadskeRadio) June 19, 2019
Відео: Анастасія Багаліка pic.twitter.com/LXsKAN0s46
Возле дома много представителей СМИ и любопытных.
Напомним, о смерти военного и политического журналиста, полковника запаса, координатора группы «Информационное сопротивление» и общественной организации «Центр военно-политических исследований» Дмитрия Тымчука стало известно днем 19 июня.
Первоначально сообщалось, что он погиб в результате неосторожного обращения с наградным оружием.
Среди версий гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, кроме версии о несчастном случае, рассматривается версия умышленного убийства. Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко.
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