Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха: самые опасные районы

Общество

В Киеве уже вторую неделю продолжают наблюдаться метеоусловия, способствующие накоплению в воздухе вредных примесей. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В течение 18 — 19 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

По прогнозу Гидрометцентра, такие метеоусловия продержатся в столице до 24 июня.

Напомним, чтобы защититься от загрязненного воздуха, медики рекомендуют носить маски или фильтры для носа и больше пить воды.

По прогнозам синоптиков, в Киеве 20 июня ожидается + 30 + 32 градуса, но есть вероятность кратковременного дождя с грозой. А с 25−26 июня метеорологи обещают постепенное понижение температуры в столице и большинстве областей Украины.



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