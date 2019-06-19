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Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха: самые опасные районы
В Киеве уже вторую неделю продолжают наблюдаться метеоусловия, способствующие накоплению в воздухе вредных примесей. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В течение 18 — 19 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.
По прогнозу Гидрометцентра, такие метеоусловия продержатся в столице до 24 июня.
Напомним, чтобы защититься от загрязненного воздуха, медики рекомендуют носить маски или фильтры для носа и больше пить воды.
По прогнозам синоптиков, в Киеве 20 июня ожидается + 30 + 32 градуса, но есть вероятность кратковременного дождя с грозой. А с 25−26 июня метеорологи обещают постепенное понижение температуры в столице и большинстве областей Украины.
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