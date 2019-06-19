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Происшествия

Смерть Тымчука: стало известно о загадочном исчезновении драгоценностей из квартиры нардепа

22:08 19 июня 2019 100
Дмитрий Тымчук
Инф. «ФАКТОВ»

Из квартиры, где нашли тело народного депутата Украины Дмитрия Тымчука, возможно исчезли некоторые ювелирные изделия. Об этом сообщили в Национальной полиции Киева.

«В ходе проведения следственных действий источник, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий. В настоящее время по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств», — говорится в сообщении полиции.

Соседи погибшего говорят, что ничего подозрительного не слышали — ни ссор, ни других звуков. По их словам, квартира на последнем, 25-м этаже, была единственной, и попасть в нее было не так просто.

«Возможно, камеры там у них стояли. Я когда последний раз там был год назад — по-моему, что-то было. Там на одном этаже одна квартира. И этаж со всех сторон закрыт», — рассказал очевидец, передает ТСН.

Корреспонденту «5 канала» также удалось пообщаться с одним из соседей. Он подтвердил, что на 25-м этаже проживал народный депутат, но говорит, что лично его не видел. Также, по словам соседа, выстрелов никто не слышал. Кроме того, по его словам, в подъезде есть консьерж и камеры видеонаблюдения, поэтому возможно, там будет какая-то информация.

Как писали «ФАКТЫ», следственные действия в доме продолжались до вечера. Около 18:00 часов тело погибшего депутата вынесли на носилках и увезли в морг на специальной машине.

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