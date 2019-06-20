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В РФ «вор в законе» с гнилыми зубами изнасиловал девятилетнюю девочку
Жуткий случай произошел в российском городе Волгограде, где бывший зэк с наколками «вора в законе» совершил сексуальное насилие над девятилетней девочкой. Как стало известно, молодой мужчина заманил школьницу в безлюдное место и, угрожая расправой, надругался над ней, после чего отпустил, потребовав никому ничего не рассказывать. Об этом пишет eg.ru.
Издание отмечает, что малышка, к счастью, тут же рассказала обо всем родным; ее дедушка написал заявление в полицию, сообщив особые приметы насильника: сгнившие передние зубы и татуировки в виде звезд на плечах.
Стражи порядка пробили преступника по своим базам и выяснили, что он чуть ли не полжизни провел за решеткой — сидел несколько раз, в том числе за изнасилование. Совсем недавно он вышел на свободу после очередного срока и тут же принялся за старое. К счастью, педофила удалось задержать, и скоро он предстанет перед судом.
Каким образом насильник и педофил мог получить статус «вора в законе» — а именно это означают «звездные» наколки, — остается неизвестным, подобных личностей не терпят даже закоренелые бандиты, и частенько они не доживают до конца отсидки.
По мнению журналистов, подонок, возможно, каким-то образом сумел добиться коронации за деньги, которая активно практиковалось, когда еще был жив Аслан Усоян; говорят, Дедушка поощрял появление таких сомнительных персонажей, которых не жалко потом использовать или сдать.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», армянские власти решили изолировать содержащихся в исправительных учреждениях «воров в законе» от остальных осужденных, поместив их в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Кентрон», которое больше известно в народе как «подвал КГБ».
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..