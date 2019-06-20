- 06:25 В банк можно будет не идти: в Украине изменят форму получения пенсий некоторыми гражданами
- 05:44 Выборы главного «вора в законе» РФ отложили: что произошло
- 05:26 «Хлебного перемирия» не будет: названа причина
- 04:58 Победила Путина: Бузова обогнала президента РФ по популярности
- 04:25 Не мачо: медсестру-лесбиянку посадили за обман женщин в Сети
- 03:55 У Онуфрия намерены через суд отменить регистрацию ПЦУ: что об этом известно
- 03:25 В РФ «вор в законе» с гнилыми зубами изнасиловал девятилетнюю девочку
- 02:55 Кофе может помочь избавиться от лысины, — ученые
- 02:23 В Сенате США заявили о готовности предоставить Украине дополнительное летальное вооружение
- 01:55 Во Франции обнаружили мифического «кота-лису»
- 01:15 В Киеве напали на посетителей кинопоказа в рамках Марша равенства
- 00:24 В Украине эвакуируют три аэропорта и два железнодорожных вокзала, — Омелян
Выборы главного «вора в законе» РФ отложили: что произошло
Выборы «вора в законе № 1» в России отложены как минимум до 2024 года. Причиной тому стала жесткая позиция руководства страны в отношении лидеров организованной преступности, в частности, внесение в Уголовный кодекс статьи 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), пишет Znak.
По словам источника издания, выборы главного вора в законе пока не будут проводить не только в России, но и в других странах. «Наших даже в Турции щемить стали местные, туда тоже никто не сунется пока. Может, если власть сменится, тогда вернутся к вопросу», — уточнил собеседник издания.
Он добавил, что сейчас врио главы преступного мира России условно является Юрий Пичугин (Пичуга), обвиняемый по статье 210 Уголовного кодекса («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Сейчас Пичуга находится под следствием, полноценная коронация его не проводилась. По другим данным, пост вора в законе № 1 занимает Олег Шишканов (Шишкан), который был судим за убийство и изнасилование.
В апреле сообщалось, что лидером преступной России может стать Тариэл Ониани, известный в криминальных кругах как Таро. В 2003 году он помогал правоохранительным органам в освобождении сотрудников ООН, которые были захвачены в Кодорском ущелье Абхазии.
До 2016 года преступной российской мафией руководил Захарий Калашов (Шакро Молодой). Пост главаря стал вакантен после его задержания. В марте 2018 года Калашов получил почти 10 лет лишения свободы за вымогательство.
Издание напоминает, что 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. За это правонарушение грозит тюремное заключение сроком от 8 до 15 лет и штраф до пяти миллионов рублей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «вор в законе» Гули может стать новым «смотрящим» по Свердловской области Российской Федерации, сменив скончавшегося Вагифа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?