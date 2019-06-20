Украина

В банк можно будет не идти: в Украине изменят форму получения пенсий

Правительство Украины представило «Ощадбанку» право доставлять пенсию некоторым категориям граждан на дом. Соответствующее решение было принято в рамках пилотного проекта, который утвердил Кабмин на заседании 19 июня, передает UBR.

Речь идет о том, что отдельные категории граждан, которым пенсии начисляются на счета в банке, получат право на адресную доставку выплат. Это, прежде всего, лица старше 80 лет, а также те, кто требует постоянного ухода и люди с инвалидностью I группы. Данная норма закреплена в правительственном постановлении 1999 года.

Пилотный проект внедрят не на всей территории страны, а только в пределах избранных областей. Однако, сначала этот список еще предстоит установить ПФУ.

Судьбу проекта в дальнейшем решит Кабмин после того, как изучит результаты пилота. Их профильное ведомство должно подать до 1 января 2020 года.

Документ прямо не предусматривает привлечение штатных сотрудников «Ощадбанка» для физической доставки выплат. Финучреждение сможет использовать для этих функций сторонних подрядчиков — почтовых операторов. При этом использовать для этого не только «Укрпочту» — отбор службы доставки будет проводиться на открытом конкурсе.

Пенсионный фонд возьмет на себя компенсацию расходов на такую доставку по базовой ставке (1,56% от суммы пенсии в сельской местности, и 0,79% в городах). «Ощадбанк» также может оплачивать в этих пределах услуги подрядчика.

Как известно, украинские пенсионеры в 2019 году чаще всего получают выплаты через банк (7,3 млн граждан). Из этого количества через ПриватБанк получают пенсии 50,5% граждан Украины, через Ощадбанк — 37,8%, через Райффайзен банк Аваль —5,3%. Всего пенсионеров в Украине насчитывается 11,4 миллионов человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ПФУ сообщили, кому пересчитают пенсии в июле — речь идет о трех категориях граждан.

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