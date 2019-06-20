Общество

Даже окна не моют: в сети показали видео кошмарных условий в электричке Львов – Ровно

В сеть выложили видео, снятое в электричке сообщением Львов — Ровно, которую за полгода не смогли привести в порядок, но повысили стоимость проезда почти в два раза. Ранее пассажирка пожаловалась на неработающий в жару кондиционер и отсутствие воды в вагоне «ИнтерСити» поезда № 766 сообщением Киев-Херсон

Об этом сообщает координатор «Проекта ПОЕЗДка» киевлянин Александр Бондаренко, который на своей страничке в социальных сетях выложил видео, снятое пассажиром, ездившим в электричке Львов — Ровно полгода назад и совсем недавно. «Цены на пригородные перевозки существенно растут, а где качество?» — говорится в комментарии к видео.

«Электричка Львов-Ровно. Июнь 2019 года. С января месяца в вагоне даже те же бумажки, которые люди зимой запихивали в щели, чтобы не дуло, не вытащили! Цена же выросла на 50% за проезд. Мне жалко, но разве это не плевок? Мы же не скот!» — пишет автор видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пассажирка поезда номер 20 пожаловалась на то, что в 40-градусную жару в вагоне, в котором не было окон, не включался кондиционер.

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