Крушение MH17: США призвали Россию наказать виновных

Мир

Соединенные Штаты прокомментировали официальное объявление имен четырех подозреваемых в причастности к катастрофе МН17 над Донбассом в июле 2014 года, сделанное Совместной следственной группой (JIT) в Нидерландах 19 июня.

Государственный секретарь США Майкл Помпео назвал вчерашнее событие в Гааге «важной вехой в поисках правды».

«Мы и в дальнейшем уверены в профессионализме и способности голландской системы уголовного правосудия привлечь к ответственности виновных честным и справедливым образом. Мы полностью поддерживаем работу голландских органов власти и Совместной следственной группы (JIT) — независимого уголовного следствия под руководством Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины», — отметил политик.

От имени США Помпео выразил глубокие соболезнования семьям и друзьям жертв и призвал к справедливости от имени 298 невинных гражданских лиц, погибших во время катастрофы лайнера.

Представитель США еще раз напомнил, что все обвиняемые были членами вооруженных групп, которыми руководит Россия на востоке Украины.

«Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюции Совета безопасности ООН № 2166 (2014 р.) И, чтобы кто-либо из обвиняемых, находящихся в настоящее время в России, предстали перед судом», — уточнил Помпео.

Напомним, в России назвали обвинения Совместной следственной группы (JIT) по делу MH17 в адрес трех россиян и украинца «абсолютно голословными».

Как сообщали «ФАКТЫ», перед брифингом Совместной следственной группы расследователи сообщества Bellingcat опубликовали реальные имена людей, чьи голоса были зафиксированы в перехваченных СБУ телефонных разговорах, а также сделали предварительный анализ их причастности к транспортировке зенитного ракетного комплекса «Бук» и крушению Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году.

А отставной офицер ГРУ Сергей Дубинский (Хмурый), который был ключевой фигурой в транспортировке «БУКа», сбившего лайнер, и который фигурирует в обоих списках, в интервью Би-би-си все отрицал.

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