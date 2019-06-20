Как живут родители Зеленского (фото)

Общество

Шестой президент Украины Владимир Зеленский родился и вырос в промышленном городе Кривой Рог Днепропетровской области. Там и сейчас живут его родители — Римма Владимировна и Александр Семенович.

Дома у четы Зеленских побывала корреспондент Tengrinews.kz Жанна Нурланова.

Четырехкомнатная квартира, в которой вырос нынешний глава Украины, находится в панельном многоэтажном доме по улице Землячки, который называют в народе «муравейником».

Казахская журналистка удивилась, что в таких условиях живут родственники главы государства.

Двор скромный, под домом припаркованы бюджетные авто. Живут открыто, охраны нет. Дом старый, требующий ремонта, такой же лифт, «переживший, по ее словам, всех украинских президентов и пару генсеков».

Скромная, но уютная квартира. В ней много красного цвета — мебель, ковры. Это любимый цвет мамы Риммы Владимировны.

Журналистку из Казахстана Зеленские угостили растворимым кофе из красивого сервиза, печеньем и конфетами. От более плотного завтрака она отказалась.

Родители Зеленского — пенсионеры по возрасту, но отец продолжает преподавать в Криворожском экономическом институте (филиал столичного КНЭУ им. Вадима Гетьмана). Он профессор, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий. Раньше внедрял автоматизированные системы управления горными работами в Монголии, Казахстане и России. Мама не работает.



Жанна Нурланова пишет, что Зеленские покорили ее своей скромностью, простотой и человечностью. Они совсем не похожи на родственников высокопоставленного чиновника.

Отец Александр Семенович рассказал, что сын пытался подарить ему машину на день рождения, но он отказался. Это было восемь лет назад.



«Я не брал. Сейчас он богатый человек, как я понял. Тогда он еще не очень крепко стоял. У меня есть своя машина — польский Lanos, механика. Сборка хорошая, машина нормальная: на работу, и если летом мы отдыхаем, мы едем», — уточнил мужчина.

По словам главы семьи, им не нужно богатство — хватает их пенсии и зарплаты.

«Он сам всегда предлагает, то машину хотел купить, то в Киев звал. Я не хочу, а он летом выталкивает нас отдыхать за свой счет, вот зубы мне поставил. Я не очень сторонник этих вещей. Я скромный человек. А что надо, плавательный бассейн, что ли? Куда еще, в ресторан? Ну нам и этого не надо. Она (супруга — ред.) прекрасно готовит! Что нам надо? Здоровье и все. Раз-два в году мы ездим в Киев и проверяемся у врачей. Нам этого достаточно», — добавил Зеленский-старший.

Проводили журналисту Зеленские тепло, вручив пакет с печеньем и конфетами, пожелав хорошей дороги.

Как писали «ФАКТЫ», Зеленский старается отойти от привычных рамок, в которых пребывали все украинские президенты. Он намерен отказаться от здания Администрации президента на Банковой и перенести свой офис в Украинский дом, чтобы там было больше открытого пространства. Уже сейчас для посетителей АП смягчили дресс-код. При этом президент считает, что в АП очень большой штат, который необходимо уменьшить.

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