24 июня на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит диетолог Юлия Поворознюк

Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

В жару часто весь день не хочется есть. Многие люди утром делают пару глотков чая или кофе, на работе перекусывают тем, что взяли из дому или купили поблизости, а уже вечером отводят душу и едят до отвала.

— Вредно, когда человек весь день мало ест, а вечером переедает, — объясняет диетолог Института геронтологии НАМН Украины Юлия Поворознюк. — Это приводит к набору веса, падению на протяжении дня сахара в крови. Возникают слабость, вялость, усталость, которые жара еще больше усиливает. Поэтому следует обязательно завтракать. Пища должна быть легкой, но сытной. Хорошо приготовить омлет или сварить два яйца и съесть их с кашей, свежим огурцом или помидором. Яйца можно заменить творогом, одним-двумя ломтиками твердого сыра.

Старайтесь обедать. Если нет аппетита, можно устроить легкий перекус: рыба с овощным салатом, холодная окрошка либо бутерброд с нежирным мясом. Ужин тоже должен быть легким: кусочек мяса или рыбы и тушеные овощи. Такое питание поможет избежать повышения давления, увеличения частоты пульса.

— Сколько можно съесть ягод, фруктов?

— Во всем нужна мера. Конечно, лето — лучшее время для очищения организма, и не стоит его упускать. Например, вместо сладостей, выпечки полезно ежедневно съедать 150—300 граммов ягод. Даже вечером можно полакомиться горстью черники, вишни, смородины. Но людям с избыточным весом ягоды и фрукты нужно есть не позже 16 часов дня.

— Полезно начинать утро со свежевыжатого сока?

— Соки вредно пить натощак. К тому же фруктовый сок трудно назвать полезным, ведь он содержит много глюкозы и фруктозы в растворимом виде. Лучше готовить не яблочный или апельсиновый сок, а с добавкой овощного. Полезен смузи: смесь из зелени, авокадо, клубники, перемолотых орешков или предварительно замоченного семени льна. Такой напиток содержит много клетчатки, хорошо насыщает, не дает скачков сахара. Чтобы сделать смузи более жидким, можно добавить в него немного воды.

— Летом многие налегают на овощи, надеясь похудеть.

— Разгрузочные дни — это хорошо. Но часто бывает, что человек «посидел» на салатах пару дней, а потом набросился на более сытную пищу. Переел — и вес вернулся. Советую в овощные дни есть больше салатов, тушеных овощей, но добавлять масло: оливковое, кокосовое. Замечательный источник полезных жиров — авокадо.

Каким должен быть рацион в жару? Как питаться пожилым людям и будущим мамам? Сколько воды нужно пить в знойный день? Какие продукты помогут «охладиться»? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 24 июня, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит диетолог Юлия Петровна Поворознюк. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 4 июля

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