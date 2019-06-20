- 19:53 Зеленский отменил указ о школьной форме
- 19:52 Аномальная жара: под Николаевом дотла сгорел тягач (видео, фото)
- 19:37 Опубликовано решение КСУ по скандальному роспуску Зеленским Верховной Рады
- 19:21 Таким стоит посвящать голы: самые красивые девушки и жены украинских футболистов
- 19:19 Нет войне с Украиной: украинский журналист показал протест в Москве
- 19:10 В Киеве из-за ремонта дороги на два месяца закроют важный троллейбусный маршрут (схема)
- 19:06 Ева Лонгория трогательно поздравила сына с первым днем рождения
- 18:58 Студенты КНУ имени Шевченко протестуют против того, что Портнов стал профессором в их вузе
- 18:45 В Киеве из-за жары отменили продуктовые ярмарки
- 18:43 Россия уничтожит захваченную украинскую подлодку "Запорожье"
- 18:33 Порошенко отреагировал на известие о решении Конституционного суда по делу о роспуске Рады
- 18:32 Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Европейских игр в Минске
Опубликовано решение КСУ по скандальному роспуску Зеленским Верховной Рады
Конституционный Суд Украины признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) указ президента Владимира Зеленского «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». Об этом говорится на официальной странице КСУ.
Конституционный суд, рассматривая представление 62 народных депутатов, исходил из того, что президент Украины наделен правом досрочно прекращать полномочия Верховной Рады в случае, если в парламенте не будет коалиции депутатских фракций.
В решении суда также говорится о том, что нынешняя Верховная Рада в течение срока своих полномочий «не возобновила в Регламенте правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций, с которым связывается начало течения месячного срока формирования новой коалиции».
В результате возник конституционный конфликт между президентом и парламентом относительно оснований досрочного прекращения полномочий, который не имеет правового решения, так как Конституция не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а Регламент Рады не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в парламенте.
Сославшись на вышеперечисленное, суд отметил, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ, который осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Народное волеизъявление осуществляется через выборы.
Таким образом, Конституционный суд констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду отвечает требованиям Конституции Украины.
Отметим, решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано. Решение суда будет официально обнародовано в соответствии и в сроки, определенные законом о КСУ.
Напомним, представитель Зеленского в КСУ Федор Вениславский ранее заявлял, что у КСУ нет доказательств существования коалиции в Раде после 2016 года. А президент Зеленский был уверен, что Конституционный суд признает его решение о роспуске Верховной Рады законным.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...