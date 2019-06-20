Опубликовано решение КСУ по скандальному роспуску Зеленским Верховной Рады

Политика

Конституционный Суд Украины признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) указ президента Владимира Зеленского «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». Об этом говорится на официальной странице КСУ.

Конституционный суд, рассматривая представление 62 народных депутатов, исходил из того, что президент Украины наделен правом досрочно прекращать полномочия Верховной Рады в случае, если в парламенте не будет коалиции депутатских фракций.

В решении суда также говорится о том, что нынешняя Верховная Рада в течение срока своих полномочий «не возобновила в Регламенте правовое регулирование вопроса прекращения деятельности коалиции депутатских фракций, с которым связывается начало течения месячного срока формирования новой коалиции».

В результате возник конституционный конфликт между президентом и парламентом относительно оснований досрочного прекращения полномочий, который не имеет правового решения, так как Конституция не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а Регламент Рады не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в парламенте.

Сославшись на вышеперечисленное, суд отметил, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ, который осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Народное волеизъявление осуществляется через выборы.

Таким образом, Конституционный суд констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду отвечает требованиям Конституции Украины.

Отметим, решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано. Решение суда будет официально обнародовано в соответствии и в сроки, определенные законом о КСУ.

Напомним, представитель Зеленского в КСУ Федор Вениславский ранее заявлял, что у КСУ нет доказательств существования коалиции в Раде после 2016 года. А президент Зеленский был уверен, что Конституционный суд признает его решение о роспуске Верховной Рады законным.

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