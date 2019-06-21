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Горечь, соленый, металлический: привкус во рту может быть признаком серьезных заболеваний
Рецепторы человека способны различать основные вкусы (кислый, сладкий, соленый, горький) и привкусы — ощущения, приближенные к вкусовым (жгучий, терпкий, жирный и металлический). Важно знать, что искажение или потеря этих вкусов и ощущений могут быть признаком серьезных заболеваний и инфекций.
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Горечь во рту бывает при хроническом холецистите, желчнокаменной болезни и плохой работе кишечника, особенно если человек любит поесть, налегает на жирное и жареное. Однако горький вкус появляется и при повреждениях нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз).
Изжога и кислая отрыжка часто донимают беременных из-за повышения внутрибрюшного давления. Эти симптомы сопровождают заболевания пищеварительного тракта, чаще всего обострение гастрита или язву желудка в начальной стадии, также бывают при проблемах в ротовой полости (кариес, гингивит, пародонтит).
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Искажение вкуса (например, яблоко стало напоминать лук) называется дисгевзия и является симптомом гипотиреоза (недостатка гормона щитовидной железы), анемии, нарушения функционирования желудочно-кишечного тракта.
Сладкий привкус после мясного блюда или приправленного специями салата появляется во время хронического стресса. Этот симптом сопровождает отравление пестицидами или другими химическими ядами, возникает при нарушении выработки инсулина (начальная стадия сахарного диабета), инфекционном или вирусном повреждении нервных клеток.
Соленый привкус говорит о плохой гигиене ротовой полости и обезвоживании, которое человек не ощущает. Однако такое вкусовое ощущение бывает при инфекционных и грибковых заболеваниях носоглотки, например, при поражении слюнных желез стафилококками или стрептококками.
Металлический привкус сигнализирует о пародонтозе, отравлении ртутью, анемии.
Привкус сероводорода (тухлый) говорит о гастрите с пониженной кислотностью.
Привкус ацетона бывает при сахарном диабете и дисфункции щитовидной железы.
Полная потеря вкуса (агевзия) возникает при затяжном насморке или на фоне приема антибиотиков. Но если прошло больше месяца после лечения, а вкус еще не восстановился, необходимо обратиться к врачу.
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