Происшествия

На Донбассе БТР боевиков въехал в жилой дом и травмировал людей (фото)

На оккупированной территории Луганской области бронетранспортер боевиков въехал в жилой дом, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута во время брифинга. Напомним, 19 июня, на Донбассе оккупанты трижды обстреляли позиции украинских военных. В результате агрессии один украинский военный погиб, еще один получил ранение.

Авария в Успенке случилась еще 14 июня. В результате ДТП тяжелые травмы получили два человека. От дома № 39 по ул. Кирова практически ничего не осталось.

Представитель Минобороны подчеркнул, что угроза для гражданского населения усиливается из-за увеличения в составе подразделений оккупационных войск неквалифицированного личного состава без надлежащей подготовки, который не способен эксплуатировать военную технику и обращаться с боевыми машинами.

Кроме того, в последнее время участились случаи подрыва граждан на заминированных участках местности, оставленных оккупантами без присмотра и не оборудованных указателями об опасности. 15 июня, подорвавшись на противопехотной мине, погиб житель Горловки.

Как сообщали «ФАКТЫ», на оккупированных территориях Донецкой области кураторы боевиков из России распорядились мобилизовать в 1 АК «ДНР» ранее судимых и лиц, отбывающих наказания за совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

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