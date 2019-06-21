Следил за школьницами: вскрылась новая информация об убийце Даши Лукьяненко

Происшествия

Житель поселка городского типа Ивановка (Одесская область), в котором произошло жуткое убийство 11-летней Даши Лукьяненко, Николай Тарасов, который и убил девочку, очень замкнутый парень. Об этом «Думской» рассказали знавшие его люди.

Раньше он учился в Одесском колледже компьютерных технологий. Все свободное время проводил у компьютера, играл в компьютерные игры, что-то искал на сайтах. Иногда помогал торговать своим родителям. Один раз съездил в Россию на заработки, но быстро вернулся.

По словам знакомого Тарасова, в обычном общении был какой-то сонный. Но возбуждался, если разговор заходил о противоположном поле.

«О его семье в селе всякие нехорошие слухи ходили: мол отец лет пятнадцать назад сидел в тюрьме за изнасилование», — приводит издание слова местного жителя Виктора.

Еще один селянин рассказал, что как-то раз застал Николая, когда тот следил за двумя школьницами. Ходили по селу слухи, что видели, как он раздевался на окраине поселка перед девчонками.

В семье все это отрицают, хотя признают, что он, действительно, был замкнутым.

Брат подозреваемого Александр показал корреспонденту издания комнату Николая и добавил, что тот временами, если никого не хотел видеть, диваном подпирал дверь, чтобы никто не заходил.

В комнате было много детских игрушек.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в селе Ивановка Одесской области педофил убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко, а труп спрятал в выгребной яме. Девочка пропала 13 июня, ее тело нашли только через неделю. Педофилом-убийцей оказался сосед девочки, который принимал активное участие в ее поисках. Жестокое убийство всколыхнуло Украину. Украинцы массово подписывают петицию против педофилов, целью которой является ужесточение наказания для преступников, совершивших сексуальное насилие. Только за один день под 13 490 человек.

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