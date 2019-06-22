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Задержанные в РФ эмиссары «вора в законе» Гули заявили о подкинутых им наркотиках
Предполагаемых эмиссаров «вора в законе» Лоту Гули (Надира Салифова) Заура Новрузова и Ризвана Байрамова, задержанных ранее в Самаре, обвинили в незаконном обороте наркотиков и оружия. Об этом пишет «Комсомольская правда».
В свою очередь, защита задержанных утверждает, что пистолет и пакетики с кокаином им подбросили.
Издание отмечает, что Новрузова и Байрамова задержали еще 21 мая. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes-Benz S600, в котором ехали мужчины. При досмотре у них обнаружили около 20 граммов кокаина, расфасованного в пакеты, и сигнальный пистолет, переделанный в боевой и заряженный пятью патронами калибра 9 миллиметров.
Адвокат Дмитрий Голенков, представляющий интересы задержанных, утверждает, что при задержании мужчин положили на землю и надели мешки на голову. Оружие и наркотики у них нашли после этого. По мнению защиты Новрузова и Байрамова, запрещенные предметы им подбросили до прихода понятых.
В полиции отрицают, что подбрасывали кому-то пистолет и наркотики. Кировский районный суд арестовал Байрамова, у которого был изъят пистолет, на два месяца. Новрузова, у которого нашли наркотики, отпустили домой, поскольку следователи не указали основания для избрания меры пресечения и не предоставили сведений, подтверждающих эти основания. В прокуратуре Кировского района настаивают на аресте мужчины. 11 июня Самарский облсуд отменил решение суда о его освобождении. Теперь состоится еще одно заседание, на котором обвинение попросит об аресте Новрузова.
Голенков отмечает, что у его подзащитного нашли 4,77 грамма кокаина. Такое количество вещества считается значительным размером, и дело должно быть возбуждено по ч. 1 ст. 228 УК РФ, не предусматривающей арест, а максимальное наказание по которой составляет до 3 лет лишения свободы. В отношении Новрузова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Адвокат требует признать незаконным постановление о возбуждении дела по этой статье.
Отмечается, что такой интерес полиции к Новрузову может быть связан с тем, что он якобы представляет в Самарской области интересы «вора в законе» Надира Салифова (Гули). Последний якобы занимается организацией похищений людей, и одной из его жертв стал тольяттинский бизнесмен Камал Гулуев. В 2015 году похитители требовали за него выкуп в 10 млн евро.
Заур Новрузов прописан в селе Ягодное недалеко от Тольятти. В настоящее время он госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Официально он не работает, однако известно, что некоторое время он занимался бизнесом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «вор в законе» Гули может стать «смотрящим» в крупном регионе РФ.
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