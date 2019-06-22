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Рухнула с высоты: во время открытия Европейских игр с каната сорвалась воздушная гимнастка (видео)
Во время церемонии открытия вторых Европейских игр на стадионе «Динамо» в Минске с каната сорвалась одна из воздушных гимнасток. Инцидент, попавший в кадры видеотрансляции, произошел прямо напротив VIP-ложи во время одного из музыкальных номеров.
Что стало причиной ЧП, оценить по видеозаписи трудно. Похоже, что девушку не удержал ее партнер, поскольку падала она вместе с канатом. Эпизод был показан вскользь (в левой части экрана): оператор быстро сменил ракурс.
Как сообщает Sputnik Беларусь, к счастью, трагедии удалось избежать: гимнастка была доставлена на скорой в Республиканский центр травматологии и ортопедии. После осмотра врачей девушку отпустили домой для амбулаторного лечения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн состязания на Европейских играх в Минске.
Фото minsk2019. by
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