Спорт

Рухнула с высоты: во время открытия Европейских игр с каната сорвалась воздушная гимнастка (видео)

Во время церемонии открытия вторых Европейских игр на стадионе «Динамо» в Минске с каната сорвалась одна из воздушных гимнасток. Инцидент, попавший в кадры видеотрансляции, произошел прямо напротив VIP-ложи во время одного из музыкальных номеров.

Что стало причиной ЧП, оценить по видеозаписи трудно. Похоже, что девушку не удержал ее партнер, поскольку падала она вместе с канатом. Эпизод был показан вскользь (в левой части экрана): оператор быстро сменил ракурс.

Как сообщает Sputnik Беларусь, к счастью, трагедии удалось избежать: гимнастка была доставлена на скорой в Республиканский центр травматологии и ортопедии. После осмотра врачей девушку отпустили домой для амбулаторного лечения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн состязания на Европейских играх в Минске.

Фото minsk2019. by

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter