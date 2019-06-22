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Спорт

Беленюк и Верняев получили новые воинские звания (фото)

13:04 22 июня 2019 26
Жан Беленюк Олег Верняев
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Олимпийский чемпион Рио по спортивной гимнастике Олег Верняев и серебряный призер Игр-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк, которые в эти дни готовятся к стартуют на вторых Европейских играх в Минске, получили новые воинские звания.

После двухлетней службы в Вооруженных силах Украины младшим лейтенантам, спортсменам-инструкторам 95 группы спортсменов-инструкторов высшей квалификации, присвоены звания лейтенант.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил Жан Беленюк, сопроводив пост словами: «Поздравляю своего друга и коллегу. Слава украинской армии! Слава украинскому спорту!»

Лейтенанты украинской армии Олег Верняев и Жан Беленюк

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что журналист разгневал сеть расистским постом о Жане Беленюке.

Фото Instagram

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