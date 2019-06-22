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Беленюк и Верняев получили новые воинские звания (фото)
Олимпийский чемпион Рио по спортивной гимнастике Олег Верняев и серебряный призер Игр-2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк, которые в эти дни готовятся к стартуют на вторых Европейских играх в Минске, получили новые воинские звания.
После двухлетней службы в Вооруженных силах Украины младшим лейтенантам, спортсменам-инструкторам 95 группы спортсменов-инструкторов высшей квалификации, присвоены звания лейтенант.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил Жан Беленюк, сопроводив пост словами: «Поздравляю своего друга и коллегу. Слава украинской армии! Слава украинскому спорту!»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что журналист разгневал сеть расистским постом о Жане Беленюке.
Фото Instagram
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...