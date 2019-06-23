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Людей «кинули»: вскрылась правда о строительстве Крымского моста (видео)
Российских строителей, которые участвовали в строительстве Крымского моста оккупанты обманули и оставили без денег. Об этом пишет блогер Крымский бандеровец в Twitter.
«Крым. Руководители компаний, участвовавших в строительстве моста, записали слезное видеообращение к путину. Им полгода не платят. Оккупанты кинули более 40 организаций — все в основном из Краснодарского края, так как жителей Крыма на стройку скрепы не брали», — пишет он.
«Когда полтора года назад мы начали участвовать в стройке моста, это был очень эмоциональный момент, что мы работаем на такой крупной стройке. Национальный проект, в конце концов. Сейчас мы чувствуем разочарование, очень мягко говоря. А если быть точным, то кинули нас», — утверждают строители в видеообращении к хозяину Кремля Владимиру Путину.
В сети стали бурно обсуждать эту информацию.
«Как это — кинули? Они там что — ради денег работали, а не во славу расеи?» — пишет один из пользователей.
«Участвовали в нелегальной стройке и ещё денег хотят», — возмущается другой.
Как писали «ФАКТЫ», недавно оккупанты завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста. В этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки.
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