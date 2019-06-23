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Потерянное поколение: в сети показали видео очередного безумия с участием детей в Донецке
Террористы «ДНР» продолжают вовлекать в свою преступную деятельность детей. Причем если раньше подростков учили собирать автоматы и стрелять из РПГ в так называемых «воспитательных лагерях», то теперь оккупанты решили, что стесняться нечего. Автоматы Калашникова, пехотные огнеметы «Шмель» и гранатометы «Муха» становятся обычным атрибутом школьного урока физкультуры.
Видео, как школьники младших классов учатся прицеливаться из ручных гранатометов, опубликовал блогер donetchanyn. На одном из кадров можно увидеть и организатора уроков стрельбы — боевика Юрия Сивоконенко. Примечательно, что снимали видео родители школьников, и мам нисколько не смущала роль, к которой оккупанты готовят детей.
Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Донецке решили прекратить набор в так называемое «военное училище». Причина оказалась банальной: офицерские посты у оккупантов уже заняты представителями российской армии, а местных жителей главари террористов видят исключительно в роли «пушечного мяса» на передовой.
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