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В интригующем полупрозрачном наряде: Анджелина Джоли вышла на прогулку с младшей дочерью (фото)
Голливудская звезда Анджелина Джоли в отличном настроении прошлась по магазинам со своей младшей дочерью Вивьен. 44-летняя актриса была в интригующем двухслойном белом наряде — прозрачном свободном платье, под которым просматривались контуры ее стройной фигуры, обтянутые чем-то вроде комбинации или сарафана с кружевом. 10-летняя Вивьен была в джинсах и футболке с принтом из леопардов.
Мать и дочь выглядели радостными и наслаждались общением друг с другом.
Днем ранее Джоли посетила магазин уцененных товаров вместе с двумя другими своими детьми — братом-близнецом Вивеньн Ноксом и 13-летний дочерью Шайло, которая предпочитает считать себя мальчиком. В тот раз Джоли выбрала белую блузку, облегающие черные брюки и высокие коричневые сапоги. Дети были одеты по-спортивному. В магазине Джоли, среди прочего, присмотрела ботинки стоимостью 9,97 доллара.
Как сообщает источник издания Hollywood Life, жизнь Джоли сейчас заполнена работой и детьми. Она ни с кем не состоит в романтических отношениях — таков был ее выбор. По сведениям источника издания, в данный момент она не нуждается в партнере, чтобы чувствовать себя счастливой. «Это не значит, что она не готова двигаться дальше после разрыва с Брэдом Питтом. Он не имеет никакого отношения к ее решению ни с кем не встречаться. Просто в данный момент она в этом не заинтересована. Это может измениться, но прямо сейчас хочет сконцентрироваться на работе и детях, ее тарелка полна», — сообщает источник.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», фанаты Киану Ривза пришли в ужас от слухов о его возможном романе с Анджелиной Джоли.
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