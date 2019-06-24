Украина

Скабеева уже не побегает: российских пропагандистов поставили на место в ПАСЕ (фото, видео)

В Парламентской ассамблее Совета Европы (Страсбур, Франция), на заседании которой попытаются вернуть право голоса российской делегации, попавшей под санкции за аннексию украинского Крыма, съемочные группы «загнали за ленты», разместив пропагандистов из России подальше от зала заседаний.

«В ПАСЕ готовятся к информационной войне. Телик загнали за ленту. Украинские — ближе к залу заседаний. Далее — роспропагандоны. Скабеева уже не побегает», — написал на своей страничке в Facebook журналист Андрей Лавренюк и разместил соответствующие фото и видео.

У украинской делегации в ПАСЕ и российской пропагандистки Ольги Скабеевой постоянно случались стычки в Страсбурге. Троллил ее и народный депутат Украины Борислав Береза, после с очередной стычки с которым у Скабеевой «полетела» вся техника и она выходила в эфир с мобильного телефона.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время пребывания в Германии президента Украины Владимира Зеленского на совместном брифинге канцлер Ангела Меркель заявила, что ФРГ прилагает усилия для возвращения делегации российского парламента к работе в ПАСЕ. «Надо искать и найти какой-то путь для возвращения России, но одновременно надо найти какой-то путь для того, чтобы они выполнили обязательства», — заявила она.

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