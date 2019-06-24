До +18: синоптик рассказала, когда в Украине ощутимо похолодает

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Несмотря на то, что во вторник, 25 июня, в Украине по-прежнему будет жарко, смена воздушных масс началась и в конце недели ожидается существенное снижение температуры воздуха.
«Синоптическая ситуация на этой неделе ожидается с колебаниями, прыжками атмосферного давления и термического режима и, соответственно, с возможными мигренями и сосудистыми обострениями. Будьте очень внимательны к себе на этой неделе», — советует синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, 25 июня максимальная температура воздуха сохранится на юге и востоке Украины — до + 30 + 34 градуса. В большинстве областей ожидается + 27 + 32 градуса, в Карпатах + 20 + 25 градусов. Ночью будет прохладнее: + 16 + 20 градусов. В южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей — до + 19 + 24 градуса, на западе + 13 + 18 градусов.
Дожди с грозами во вторник наиболее вероятны в южной части Украины, на большинстве территорий — сухо и солнечно.
«Жара еще будет цепляться руками и ногами за такую лакомую территорию, как Украина, и попытается в четверг, 27 июня, снова усесться на трон, но глобально ей уже ничто не поможет. Поскольку в пятницу, субботу, воскресенье — 28, 29, 30 июня — в Украину просто ворвется настоящая прохлада. По предварительным прогнозам, температура воздуха упадет сначала до + 20 + 27 градусов, а затем до + 18 + 23 градусов», — прогнозирует синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозировали осадки до конца дня 24 июня и частично 25 июня в северных, восточных и центральных регионах. После дождя возможно небольшое снижение температуры.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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