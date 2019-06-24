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Настоящий потоп: в Хмельницкой области разбушевалась непогода (фото, видео)
В Хмельницкой области из-за сложных погодных условий (гроз и ливней) в ряде населенных пунктов были подтоплены частные дома, подвальные помещения, дороги и улицы. Ранее непогода отправила «под воду» населенные пункты Ивано-Франковской, Херсонской и Кировоградской областей.
Как сообщают в областном управлении ГосЧС, больше всего пострадали города Хмельницкий и Каменец-Подольский. На помощь жителям населенных пунктов пришли спасатели, которые при помощи пожарных насосов и переносных мотопомп откачивали воду.
Тем временем издание vsim.ua разместило фотографии с затопленных улиц Хмельницкого.
А Life Khmelnitsky — видео потопа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото и видео, сделанные в селе Худиковцы (Борщевский район Тернопольской области), которое засыпало огромным градом.
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