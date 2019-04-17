Происшествия

В СБУ признались, что диверсант, неудачно пытавшийся подорвать украинского разведчика в Киеве, выжил

Диверсант, который ночью 4 апреля пытался подложить взрывное устройство под автомобиль украинского офицера-разведчика в Киеве на улице Вильямса и самоподорвался, выжил, арестован и дал показания в суде. Об этом 17 апреля на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак.

По словам Грицака, исполнитель, он же руководитель российской диверсионно-террористической группы, получил тяжкие телесные повреждения.

Глава СБУ назвал его имя. Это гражданин РФ Алексей Комаричев, 1978 года рождения, постоянно проживает в Москве. По его словам, в разные периоды жизни Комарычев проходил службу как офицер полка охраны правительства Москвы и Федеральной службы России по контролю за обращением наркотиков. В 2016 году, Комаричев был уволен при компрометирующих обстоятельствах с места службы, находился под стражей. Якобы под нажимом ФСБ поступил на работу в военную разведку.

Грицак отметил, что попытка ликвидации украинского разведчика была не первой. Подобную операцию спецслужбы РФ пытались провести еще в 2017 году.

«Сначала ликвидацию планировалось замаскировать под бытовое убийство с помощью ножа, убийство из хулиганских побуждений. Для этого Комаричев прошел специальную индивидуальную тренировку по курсу ножевого боя, также его готовили и как подрывника. Кроме этого, отрабатывался и вариант, по которому Дзортов (гражданин РФ, член оперативной боевой группы— ред.) должен был убить украинского офицера из пистолета с глушителем», — отметил Грицак.

Оба российских диверсанта, по словам главы СБУ, должны были попасть на украинскую территорию через оккупированные районы Донбасса при содействии сотрудников так называемого «министерства государственной безопасности ДНР».

Помогать им должен был Шутов Олег Николаевич, 1966 года рождения, житель Донецка.

«В 2017 году Шутов по заданию спецслужб России непосредственно осуществлял подготовку террористического акта, исполнителями которого должны были стать Комаричев и Дзортов», — уточнил Грицак.

Председатель СБУ отметил, что с этой целью Шутов через своих агентов организовал разведку возле места проживания офицера спецслужб Украины, готовил конспиративные квартиры для Комаричева и Дзортова, арендовал автотранспорт для ведения скрытого визуального наблюдения.

Кроме этого, по словам Грицака, Шутов также организовал переправку в Киев пистолета с глушителем для совершения убийства.

По его словам, попытка убрать украинского офицера была не первой. В результате принятых СБУ мероприятий, российские спецслужбы в 2017 году отменили операцию, но в целом не отказались от совершения террористического акта.

«С мая 2018 года подготовкой операции по ликвидации офицера украинской разведки занимался уже другой человек. Это гражданин РФ Куштов Башир Абдулхамидович, 1968 года рождения. Причастность Куштова к спецслужбам РФ достаточно известна. Его личное участие в грязных операциях ФСБ как на территории России, так и в Турции, в том числе в организации заказных убийств чеченских беженцев, получило в свое время широкий резонанс в СМИ», — подчеркнул Грицак.

Он проинформировал, что в 2018—2019 годах именно через Куштова Комаричев и Дзортов получали задания от спецслужб РФ.

«Как нам стало известно, действия Куштова, Комаричева и Дзортова координировал человек, пока что не до конца нами установленный, гражданин РФ, который, по предварительным данным, является помощником руководителя российской военной разведки. Его имя — «Рустем», — уточнил Грицак.

Председатель СБУ сообщил, что «Рустем» лично занимался тренировкой обоих исполнителей и принимал решение по конкретному времени и способу ликвидации офицера украинских спецслужб, а также сообщил исполнителям о местах скрытого хранения оружия и взрывчатки в Киеве, поскольку оружие и взрывчатка передавались бесконтактным способом.

Напомним, ранее Грицак сообщил, что организатором убийств полковника СБУ Александра Хараберюша и командира спецназа ГУР Максима Шаповала, а также неудачной попытки подрыва авто украинского офицера, был начальник департамента контрразведки ФСБ России Дмитрий Минаев.

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