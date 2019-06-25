Мир

Погодный «апокалипсис»: на город в РФ обрушился сильнейший ливень (видео)

В понедельник, 24 июня, на город Ульяновск (РФ) обрушились ливень и ветер небывалой силы. Об этом пишет местное издание.

«Жители города в панике — кажется, ничто не предвещало, а на небе не было ни облачка»,— отмечают жители города.

Впрочем, прогноз и не обещал солнечную погоду: «Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможна гроза, ночью локально возможен град», — говорилось в сводке.

«В принципе, почти все оказалось правдой, только вместо дождя — ливень, а вместо ветра бушует настоящий ураган»,— отмечают с иронией журналисты.

«На Нижней террасе — гроза ветер ливень», «У нас плавают, на улице Генерала Мельникова», «Новоульяновск, такая же фигня», «На улице Федерации упало дерево, не выдержав порыва шквалистого ветра»,— писали жители города в соцсетях.

Также поступали сообщения о том, что в некоторых районах нет света, от сильного ветра затопило улицы, нарушено движение, произошли аварии на линиях электропередачи, повалило деревьяа кто-то даже видел шаровую молнию.

Из-за падения металлической конструкции на улице Розы Люксембург было прервано движение трамваев.

В то же время некоторые жители Ульяновска нашли причины порадоваться ливню.

«Конкурс мокрых футболок круче чем на Ибице получился. Я как-то был, видел, но наши девушки лучше!» — поделился он мыслями, поясняя, что для многих жителей города сильный ливень и вправду оказался полной неожиданностью, они оделись слишком легко или забыли дома зонты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неделей ранее в Киеве сильный ливень затопил улицы. Особенно ярко проблема проявилась в тех микрорайонах, которые традиционно страдают от непочищенных «ливневок».

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