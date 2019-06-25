Виртуальный ассистент решит любой вопрос: закажет пиццу, авиабилеты, столик в ресторане…

Стиль жизни

До чего дошел прогресс

Каждому владельцу смартфона и айфона знакома ситуация, когда множество приложений «съедает» память гаджета и в результате приходится какие-то из них удалять. Делать это, как правило, не хочется. И прежде всего потому, что всегда трудно определиться с тем, какие именно из приложений убрать. Кажется, что все они могут пригодиться! Разработка одесских студентов «Виртуальный ассистент для мессенджеров с текстовым и голосовым интерфейсами взаимодействия» позволит легко решить эту проблему. Команда победила в престижной международной программе CIG R&D LAB. Полмиллиона гривен призовых пойдут на развитие проекта. Об уникальном стартапе Jarvis «ФАКТАМ» рассказал один из разработчиков — второкурсник Института компьютерных систем Одесского национального политехнического университета Никита Сыромятников.

«Теперь вам не нужно скачивать на экран телефона десятки приложений»

— Виртуальный ассистент адаптирован для любого мессенджера — в Facebook, Viber, WhatsApp, Telegram, — говорит Никита Сыромятников. — Теперь вам не нужно скачивать на экран телефона десятки приложений. Наш сервис позволит решить любой вопрос (заказать авиабилеты, забронировать столик в ресторане, оплатить коммунальные услуги и прочее), просто если владелец телефона напишет свое пожелание на странице виртуального ассистента в мессенджере. Виртуальный ассистент будет интегрирован с ресторанами, банками, авиа- и железнодорожными кассами и многими другими службами.

— Предположим, я хочу заказать доставку пиццы из определенной пиццерии. Можно сделать заказ по телефону. А в чем преимущество виртуального ассистента?

— В экономии времени. Ваше сообщение поступит в нашу систему, она сама свяжется с сервисом ресторана. Помимо текстового ассистента у нас есть и голосовой. Вы можете вместо того, чтобы писать в мессенджере свое пожелание, произнести фразу вслух для нашего ассистента (для этого в помещении должны быть колонки). Например, скажите: «Забронировать столик в ресторане N», — и система все вам организует.

— Прямо как в сказке. А какого колонка размера? Ее можно носить с собой в сумке, чтобы сделать заказ где угодно?

— Пока колонка рассчитана на стационарное использование. Она треугольной формы. Длина ее сторон 16 и 19 сантиметров. К слову, она может взаимодействовать с системой «умный дом». Например, включить или выключить свет. Если же вы находитесь не дома, взаимодействуйте с ассистентом с помощью текста.

Разработка одесских студентов, адаптированная для любого мессенджера, уникальна

— Вы сами уже пользуетесь вашей технологией?

— Она еще находится в стадии разработки, но, думаю, будет готова через несколько месяцев.

«Что такое красиво? Пока решать такие вопросы машинам не под силу»

— Как вы восприняли известие о победе?

— Конечно, мы обрадовались. Время и силы, потраченные на разработку, — все окупилось. И сейчас у нас есть возможность двигаться к новым высотам. После оформления всех юридических моментов мы получим первый транш на развитие проекта. Вся сумма его — полмиллиона гривен.

— Как родилась идея разработки?

— Она пришла мне в голову в июне прошлого года. Сначала я разрабатывал ее сам, а потом привлек друзей. В моей команде — одногруппник Евгений Яцишин и одноклассник, который учится в нашем вузе в другой группе, Андрей Майдан. Евгений занимался дизайном, Андрей — колонкой. Я же — взаимодействием виртуального ассистента с другими сервисами, их интеграцией.

— С какими трудностями вы столкнулись при разработке?

— Сложно было совмещать учебу и разработку проекта, но мы старались.

— До отчаяния не доходило?

— Такого с нами не случалось. Прежде всего мы относились к проекту как к большому опыту.

Никита Сыромятников: «Интересно создавать продукты, которые будут приносить пользу людям»

— Несколько лет назад в Киев приезжал разработчик Адам Чейер и рассказывал довольно много интересных вещей. Его любимое направление — обувь. Чейер считает, что искусственный интеллект поможет подобрать именно те ботинки, которые человеку необходимы. В каталоге сотни пар обуви. Машина обрабатывает огромное количество визуальных признаков и создает тест из нескольких десятков вопросов, ответив на которые, человек определит, какая пара ему нужна.

— Это возможно, но есть ведь и философские аспекты. Например, что такое красиво? Пока решать такие вопросы машинам не под силу. Вкус у каждого из нас специфический.

— Как вы считаете, какие сенсационные разработки ждут человечество в будущем?

— Мне кажется, что голосовые ассистенты будут развиваться и все больше захватывать рынок. Улучшатся алгоритмы. Инновационные продукты будут нацелены не только на персональное использование, но и на коммерческое в сфере услуг. Со временем технологии позволят автоматизировать труд человека. Например, сейчас заказы в ресторанах принимают официанты, в будущем же в заведении можно поставить колонку и она сможет это сделать вместо официанта.

«Не думаю, что богатство является ключевым фактором успешности жизни»

— Известный футуролог Рэймонд Куртсвейл предсказал, что к 2029 году искусственный интеллект превзойдет человеческий. И многие ученые в связи с этим начали бить тревогу. По их мнению, это уникальное событие может стать концом цивилизации. А вы верите в то, что искусственный интеллект может вытеснить человеческий?

— Нет, есть очень много вещей, которые человек делает гораздо лучше, чем машина.

— Мне посчастливилось брать интервью у мобильного продюсера Леди Гага Ральфа Саймона. Он, гуру мобильной индустрии, предполагает, что, возможно, скоро появится устройство, которое сможет считывать сны человека. Вы просыпаетесь — и можете посмотреть сон, как фильм. Это кажется невероятным.

— Возможно, в этом направлении и ведутся какие-то разработки. Но, думаю, мы услышим о такой инновации, когда инвесторы поймут, как это может приносить прибыль. Если что-то пока не появилось, это не значит, что его нет. Может, есть, но никто не знает, как это монетизировать.

— Как рассказывал Адам Чейер, очень важно, чтобы разработка появилась тогда, когда ее готовы воспринимать.

— Согласен. Каждому продукту нужно подгадать свое время. Время запуска во многом может определить успешность бизнеса.

— Не думали ли вы представить свою разработку, к примеру, Стиву Возняку, Адаму Чейеру или Марку Цукербергу?

— Честно говоря, нет, но в дальнейшем не исключаю такого варианта.

— Мечтаете разбогатеть?

— Не думаю, что богатство является ключевым фактором успешности жизни. Намного интереснее создавать продукты, которые будут приносить пользу людям, и заниматься тем, что приносит удовольствие.

— Есть ли у вас планы продолжить обучение в престижных зарубежных университетах?

— Планирую закончить вуз в Украине. Быть может, продолжу обучение в магистратуре за границей. Если будет время. Ведь, когда руководишь компанией, его остается очень мало. Раньше, например, моим хобби был баскетбол. Но сегодня на тренировки времени нет.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Успехи энтузиастов в сфере информационных технологий, различные инновации… С детства я мечтал заниматься тем, что нравится. И сейчас в моей жизни все именно так.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самом молодом миллионере Украины Владиславе Уразове из Одессы, команда которого создала приложение Teleport. За год этим приложением воспользовались около десяти миллионов человек, а недавно, как сообщили СМИ, за восемь миллионов долларов его приобрела американская компания Snap.

* Фото из альбома Никиты СЫРОМЯТНИКОВА

* Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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