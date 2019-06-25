- 13:36 Украина теряет свои позиции в мире, — Дмитрий Чекалкин
- 13:34 Николай Негрич: «К ремонтам в столице должны подойти комплексно»
- 13:30 Сергей Бабкин умилил сеть заботой о новорожденном сыне
- 13:08 Родители оставили троих детей без присмотра: полицейский чудом спас младенца от гибели
- 13:06 На Портнова завели дело из-за ложных обвинений в адрес Порошенко
- 13:05 Курсанты МВД случайно ранили подростка: фото с места ЧП
- 12:56 Уснул за рулем: на Одесской трассе микроавтобус врезался в фуру
- 12:46 Леся Никитюк с оголенным животом выбирает новое авто
- 12:45 В Украине появится банкнота 1000 гривен и исчезнут мелкие монеты
- 12:36 Полиция на ушах: под Киевом 13-летняя девочка пропала из детского центра
- 12:36 Подарил слона и залез на шею: Зинченко отдыхает в Лос-Анджелесе с Владой Седан
- 12:34 Выбрали из 40 тысяч претендентов: украинские артисты ярко выступили на шоу America’s Got Talent
Уснул за рулем: на Одесской трассе микроавтобус врезался в фуру (фото)
Во вторник, 25 июня, на автотрассе Киев — Одесса произошло серьезное ДТП. В Любашевском районе Одесской области, на 350-километре Одесской трассы, микроавтобус Nissan врезался в грузовик Volvo, который двигался перед ним в том же направлении (на фото в заголовке). Ранее в Киеве, на проспекте Бажана, маршрутный автобус с пассажирами врезался в грузовой автомобиль.
По предварительным данным, вероятной причиной столкновения стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.
В результате аварии семь пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы.
«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в полиции. Выясняются подробные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
А в Голосеевском районе Киева камеры наблюдения зафиксировали ДТП: автомобиль Opel Omega врезался в припаркованную Honda Accord, которая отлетела в Audi Q7, а та, в свою очередь, в Volkswagen Sharan.
«ФАКТЫ» также опубликовали эксклюзивные фото смертельного ДТП на Житомирской трассе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.