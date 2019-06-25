Происшествия

Уснул за рулем: на Одесской трассе микроавтобус врезался в фуру (фото)

Во вторник, 25 июня, на автотрассе Киев — Одесса произошло серьезное ДТП. В Любашевском районе Одесской области, на 350-километре Одесской трассы, микроавтобус Nissan врезался в грузовик Volvo, который двигался перед ним в том же направлении (на фото в заголовке). Ранее в Киеве, на проспекте Бажана, маршрутный автобус с пассажирами врезался в грузовой автомобиль.

По предварительным данным, вероятной причиной столкновения стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

В результате аварии семь пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в полиции. Выясняются подробные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

А в Голосеевском районе Киева камеры наблюдения зафиксировали ДТП: автомобиль Opel Omega врезался в припаркованную Honda Accord, которая отлетела в Audi Q7, а та, в свою очередь, в Volkswagen Sharan.

«ФАКТЫ» также опубликовали эксклюзивные фото смертельного ДТП на Житомирской трассе.



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